Comment le proprio des Pacers a réussi à faire partir Larry Bird

Sa démission surprise avait jeté un froid dans l'Indiana il y a maintenant trois ans. Coach des Pacers entre 1997 et 2000, puis dirigeant entre 2003 et 2017 (avec une coupure d'un an en 2012), Larry Bird a été l'un des hommes forts de la franchise sur ces 25 dernières années. Entre sa finale comme entraîneur en 2000, puis ses décisions comme président ou GM, Larry Legend a tout mis en oeuvre pour faire des Pacers l'une des places fortes de la conférence Est. Malgré son statut de petit marché.

Larry Bird, l'histoire d'une légende

C'est d'ailleurs ce dernier point qui a conduit Bird à démissionner de ses fonctions. ESPN explique que la légende des Celtics était très frustré par la volonté du propriétaire Herb Simon. Bird voulait à tout prix faire grandir l'équipe, en faisant venir des stars. Sauf que Simon voulait lui préserver la bonne santé financière des Pacers. Depuis 2006, il n'a jamais eu à payer la luxury tax et cela ne devait pas changer.

"Indiana est un petit marché qui ne va pas payer de manière consistante", explique le journaliste Jackie MacMullan. "Nous savons que c'est quelque chose qui a frustré Larry, qui est une légende dans l'Etat d'Indiana, et partout ailleurs. Ça l'a frustré à tel point qu'il a décidé de s'en aller"

Barrés par le Heat de LeBron, Wade et Bosh entre 2012 et 2014, les Pacers n'avaient plus qu'une étape à franchir pour rallier les Finals. Sauf que ne voulant pas sortir le chéquier, le propriétaire ne permettait pas à Larry Bird de rendre cette équipe plus compétitive. On comprend mieux également la colère de Paul George qui avait convaincu Paul Milsap de le rejoindre avant de se heurter au refus de sa direction.