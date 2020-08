Damian Lillard se justifie sur son clash avec les Clippers

Dimanche, les Portland Trail Blazers se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers (117-122). Dans le money-time, Damian Lillard a raté deux lancer-francs déterminants. De quoi provoquer les moqueries des joueurs californiens. Patrick Beverley et Marcus Morris ont réalisé de grands gestes pour se moquer du leader des Blazers, en criant "It’s Dame Time". Paul George en a rajouté une couche en chambrant au coup de sifflet final : un signe d’au revoir de la main. Dans la foulée, les deux camps ont échangé les amabilités. Même les familles des joueurs ont participé à ce clash... Avec du recul, Lillard a justifié sa réaction.

"Tout d'abord, j'ai raté deux lancer-francs en fin de match. C'est une chose que l'on n'attend pas de ma part. Mais des échecs peuvent arriver, je ne suis pas au-dessus de ça. Et c'est donc arrivé sur ce moment. Les équipes vont s'exciter sur ça. Ils vont faire du trash-talk.

Mais le problème, c'est qu'ils ont dépassé les bornes. Quand ils ont commencé à taper dans leurs mains, à faire de grands gestes. Puis on m'a posé des questions sur ça. Donc je me suis dit, ils ont tiré sur moi, je vais faire feu à mon tour avec des faits.

Et j'ai vu que PG a dit qu'on allait peut-être rentrer chez nous cette année. C'est aussi vrai, mais nous sommes là pour ça. Pour voir comment les choses vont finir.

Un duel contre eux en Playoffs ? Je ne cherche pas ça. Nous voulons simplement notre place en Playoffs, peu importe l'adversaire. Si on a la 8ème place, on va défier les Lakers. Donc on se concentre seulement sur ça.

Je ne peux pas dire 'je veux jouer lui, puis lui'. Je ne peux pas me permettre ce luxe. Nous voulons simplement gagner notre place", a confié Damian Lillard pour TNT.