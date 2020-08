La nuit dernière, les Phoenix Suns ont enchaîné une 6ème victoire dans la bulle à Disney. Un large succès contre une équipe affaiblie de l'Oklahoma City Thunder (128-101). Dans la course aux Playoffs, ce match était essentiel pour la franchise de l'Arizona. Les Suns jouaient vraiment gros avec un droit à l'erreur quasiment inexistant par rapport aux Memphis Grizzlies et aux Portland Trail Blazers. Et pourtant, Deandre Ayton a été tout proche de rater cette partie à cause d'un gros oubli. En effet, l'intérieur des Suns a raté son test au Covid-19 dimanche et ne pouvait donc pas se rendre à la salle. Finalement, sur le fil, il a reçu le résultat, négatif, de son test du lundi juste avant le coup d'envoi du match. Et Ayton a donc rejoint son équipe au cours du premier quart-temps.

"Bien évidemment, il représente une grosse partie de notre équipe. Quand nous avons eu la possibilité de le faire tester très tôt pour le récupérer, il y a eu du soulagement. Je ne veux pas essayer de minimiser cette erreur, mais ça peut arriver dans cette bulle. Il faut constamment se surveiller toute la journée. Bien se dire : est-ce que j'ai eu mon test ? C'est ok pour ce matin ? Il s'agit de notre quotidien dans cette bulle. Les gens peuvent faire des erreurs. Il faut savoir pardonner. Ce n'était pas intentionnel. Heureusement, il a pu nous rejoindre pour jouer", a ainsi calmé son coach Monty Williams pour ESPN.

Avant un match aussi important, il s'agit tout de même d'une belle boulette. Sur le parquet, Deandre Ayton a eu ensuite un apport correct : 10 points et 6 rebonds en 17 minutes. Une manière de se faire pardonner.