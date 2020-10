Quelques jours seulement après son départ des Los Angeles Clippers, Doc Rivers a fait l'inverse de ce que font généralement les coaches en poste depuis très longtemps. Il n'a pas pris de pause pour souffler après 7 années intenses sur le banc californien. Le voilà déjà en action pour tenter de faire passer un cap aux Philadelphie Sixers. Rivers s'est exprimé pour la première fois devant les médias lundi, pour répondre aux questions épineuses qui vont se présenter à lui dans ce job épineux lui aussi.

L'alchimie et la capacité de Joel Embiid et Ben Simmons à être performants ensemble sur le terrain posent question depuis pas mal de temps. Doc Rivers n'y est pas allé par quatre chemins. Pour lui, le Camerounais peuvent jouer ensemble et son boulot va être de trouver comment tout articuler autour d'eux.

"Ils ont gagné 65% des matches qu'ils ont joués ensemble. Donc ça fonctionne clairement quand ils sont associés. Je n'ai pas envie de me perdre dans de l'analyse poussée ou sur le poste auquel chacun joue. Je regarde le nombre de points que l'on marque en tant qu'équipe. Je me fous de savoir comment on score. Mes équipes ont toujours été fortes en attaque et ont toujours marqué de bien des manières différentes", a expliqué le champion NBA 2008 via CBS Sports.

Joel Embiid et Ben Simmons ne seront pas tradés, affirme Elton Brand

Doc Rivers a évoqué le reste de l'équipe à sa disposition et s'est montré très emballé. Pas d'inquiétude visible quant à la taille qui a finalement posé problème à Brett Brown et empêché les Sixers d'éviter l'embouteillage et un jeu plus fluide.

"J'adores les pièces à ma disposition. J'ai hâte de transformer ça en un groupe qui peut jouer le titre. Cette équipe a de la taille, des qualités athlétiques, des joueurs capables de jouer à plusieurs positions... C'est comme ça que l'on fait aujourd'hui en NBA. Il y a trois ou quatre line-up différents qui peuvent poser des problèmes aux autres équipes".

Beaucoup militent d'ores et déjà pour que les Sixers tradent Joel Embiid ou Ben Simmons, afin de construire l'équipe différemment. Doc Rivers se laisse au moins le temps de tirer le maximum du duo, avant éventuellement de prendre une autre direction. Ces trois dernières saisons, Philadelphie a échoué à attendre la finale de Conférence. C'est l'objectif avoué de Rivers, qui n'a lui-même pas eu la chance de réussir à emmener les Clippers à ce stade de la compétition.