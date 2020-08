Doc Rivers attend encore de voir le vrai niveau des Clippers…

Malgré la victoire des Los Angeles Clippers sur les Dallas Mavericks (126-111), l'entraîneur Doc Rivers attend plus de son équipe, notamment au complet.

Les Los Angeles Clippers se sont imposés cette nuit face aux Dallas Mavericks (126-111). Les hommes de Doc Rivers ont été sérieux, avec notamment un 4ème quart-temps solide. Mais pour l'instant, l'entraîneur de la franchise californienne n'a pas eu l'opportunité de tester son équipe au complet. En effet, en raison de blessures ou d'absences exceptionnelles, les Clippers ont toujours été diminués. Et en vue des Playoffs, Rivers estime qu'il n'a pas encore vu le véritable niveau de son groupe.

"Où est-ce qu'on se trouve sur une échelle de 1 à 10 ? Il s'agit d'une bonne question. Je ne sais pas. 6 ou 7. Montrezl Harrell n'a pas encore réalisé son retour. Nous avons toujours plusieurs gars avec des minutes limitées...

Et on l'a vu encore sur ce match, il s'agit d'un problème majeur notamment sur les arrières. Puis, Patrick Beverley manque aussi. Au total, on a dû avoir trois entraînements avec l'intégralité du groupe.

Franchement, ça serait bien de pouvoir avoir une période avec toute l'équipe, pour s'entraîner et jouer. Mais nous ne l'avons pas eu toute cette année. Il faut continuer à avancer", a commenté Doc Rivers pour ESPN.

Cette situation représente à la fois une force et une faiblesse pour les Clippers. Avec cette année compliquée, il peut y avoir un manque d'automatisme au sein du groupe. Un problème qui n'existe pas aux Milwaukee Bucks par exemple. Mais dans le même temps, l'équipe de Kawhi Leonard et Paul George dispose d'une grosse marge de progression. Et le potentiel, sur une série de Playoffs, reste effrayant...