Ils ont grimpé/Ils ont chuté

Vous vous souvenez peut-être de la polémique de la semaine dernière et du souffle de révolte qui a failli s'emparer de la Fantasy League après le trade entre Bricko et Jacques (TonyTimmyManu), qui a vu Joel Embiid rejoindre l'équipe du Lidl Lider Maximo ? On commençait à imaginer que Jacques allait boucler la semaine suivante en dépression et en s'en voulant d'avoir lâché Embiid simplement parce qu'on lui proposait deux Spurs.

Raté ! Jacques a fait un fantastique +11 (!) cette semaine, notamment grâce aux superbes perfs de Dejounte Murray et de son acolyte Keldon Johnson. Bricko n'a cela dit pas perdu au change pour le moment puisqu'il a lui aussi gagné 2.5 points depuis lundi dernier.

En exclusivité, des images de Jacques en train de saluer ses camarades de la Fantasy League lundi matin, en réaction à leur scepticisme de base face à ses choix.

Parmi les belles remontées de la semaine, on notera celles des Sharks de Paul (+5.5) malgré le départ de Luka Doncic, ou des Orlinzzz MagicFan de Pablo (+2.5), des Cédric Paris (+2.5) et de la Team Space Jam (+2.5).

Au rayon des cagades, impossible de ne pas mentionner celles de La Street Filocheur (-5.5), qui reste néanmoins dans la course au podium, de l'Oregon Glide (-9.5) ou des Emeu Bulls (-8.5).

Le seul GM qui n'a pas gagné ou perdu le moindre point, c'est le comish, qui devrait finalement un peu plus s'occuper de faire des moves pour arrêter de stagner au classement que d'écrire des récaps le lundi. Sous couvert d'anonymat, un membre de son foyer aurait ajouté, de manière totalement hors-sujet : "Ma mère m'avait prévenu : 'Ne te mets pas avec un joueur de Fantasy League. Il se servira toujours de cette excuse pour oublier la vaisselle quand c'est à lui de la faire'."

Le classement

L'hyperactif de la semaine : Wissam

L'impossibilité pour les Belges de quitter le territoire en ce moment a provoqué des fourmis dans les jambes de notre GM wallon. On l'a vu tenter des trades dans tous les sens et réussir à finaliser trois qui changeront, espérons-le pour lui, sa trajectoire d'ici la mi-saison.

L'un d'entre eux aurait provoqué une méga Woj bomb s'il avait eu lieu dans la réalité. Wissam a récupéré Luka Doncic (avec Daniel Gafford, que personne ne reconnaîtrait dans la rue à part sa mère, et Terrence Ross) dans un deal avec Paul des Antibes Sharks, qui a vraiment très envie d'intégrer le top 5. Les Sharks ont eu en échange un package assez sympathique avec Donovan Mitchell, Caris LeVert et Montrezl Harrell. On imagine que ça a dû fanfaronner outre Quiévrain cette semaine lorsque Doncic a enchaîné des matches à 46 et 44 points.

Les meilleurs joueurs de la semaine

Visiblement vexé de ne pas être un l'un des 10 meilleurs contributeurs de la saison selon les critères de la Fantasy League, Giannis Antetokounmpo a amorcé un réveil cette semaine. Pas déconnant quand on sait que son GM vient de perdre pas mal de points au classement et commence à se demander s'il ne vaudrait pas mieux envoyer le Greek Freak ailleurs...

Derrière, Nikola Jokic continue de faire du très sale et faire baver tous les autres GM, jaloux que Can ait pu le drafter durant l'intersaison. Terry Rozier est 3e de la semaine, ce qui n'a rien d'anormal lors d'une semaine de St Valentin.

Sur le classement depuis le début de la saison, on peut voir que Damian Lillard continue d'être une formidable value pour Bricko, qui en est devenu tellement fan qu'il s'est acheté tous les albums de Dame DOLLA, lui dont les playlists sont plutôt composées d'albums de Julien Clerc, Julien Doré et tous les Julien qui se sont un jour essayés à la chanson.

1. Giannis

2. Jokic

3. Rozier

4. Steph

5. Porzingis

6. Luka

7. Kyle Anderson

8. Vooch

9. Beasley

10. Dejounte

Les meilleurs joueurs depuis le début de la saison

1. Jokic

2. Steph

3. Vooch

4. Lillard

5. Kawhi

6. VanVleet

7. Embiid

8. Luka

9. Myles Turner

10. LaVine

En vrac

- On a tous connu, en Fantasy League, ce joueur qui prend un malin plaisir à être absolument nul à chier lorsqu'on le titularise et qui se transforme en Michael Jordan quand il est sur le banc. Pour Jérémy, des Knicks Amer, ce joueur c'est Tyus Jones, le meneur des Memphis Grizzlies. Les termes "putain de sorcier" et "marionnette" ont été lâchés.

- Apparemment, le GM des New Amsterdam Empire a promis à son Luguentz Dort qu'il aurait droit à un abonnement à vie au Mook. Déjà que le "petit" Lu est du genre intense au quotidien, voilà ce que ça donne avec une carotte de qualité au bout... Malheureusement le nombre de poses de mains devant la tronche n'est pas comptabilisé en Fantasy League, mais il faudra y songer un jour.

Lu Dort's defense on LeBron was incredible 👀 pic.twitter.com/jExLIUsoSn — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2021

- A l'heure où des gens veulent empêcher d'autres gens de s'aimer parce qu'ils ne collent pas à leur idée de la norme, on a la chance d'avoir un GM très open-minded au sein de la Fantasy League, Jacques, de la Team Alfred Nobel. Bon, après vérification, il ne parlait pas d'amour, mais bien du fait qu'il était prêt à trader absolument tout le monde dans son équipe, quand bien même ce serait un membre de sa propre famille.

- Bricko qui tente de déstabiliser des concurrents à l'aide de fake news, c'est quand même pas très fair play.

Previously on BS/Reverse Fantasy League