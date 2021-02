La vie suit son cours en NBA et dans la Fantasy League BasketSession/Reverse ! Voici le quotidien de tout ce petit monde.

La progressions et les chutes

La semaine a été sacrément animée avec une grosse bataille en tête qui a démarré par un putsch de Can, momentanément leader, qui a profité d'une soirée sans de Bricko et du fait que Nikola Jokic en Fantasy est à peu près l'équivalent de Godzilla. Le coup d'état a été rapidement maîtrisé par les milices brickoviennes et ce salaud d'expert a même accru son avance ces dernières heures. La présence du Joker dans la Team Yes We Can lui permet quand même de pouvoir espérer retenter un tour de force d'ici quelques jours... Il se murmure par ailleurs que Can a prévu de se faire tatouer le visage du Serbe dans le dos et de prendre quelques kilos à la prochaine intersaison pour lui rendre hommage. Pour Jacques (TimmyTonyManu), on serait plutôt sur du "Only Pop Can Judge Me".

Dans les progressions de la semaine, on note le +10 énorme de la 7e Compagnie, qu'on sentait bien motivée pour envoyer du lourd avec panache la semaine passée déjà. Les Knicks Amer ont fait +3, Lebig Brickowski +3, New Amsterdam Empire +3 et Orlinzzz MagicFan +4. Les temps sont durs du côté du Plat Pays, où Wissam et sa team ont pris un terrible -11 dans les dents en quelques jours.

On le dira encore pendant des semaines, mais la saison est très longue et absolument tout peut changer d'un jour à l'autre.

La VDM

Notre pauvre GM de la Team TimmyTonuManu, Jacques M., a vu ce qu'était une journée en enfer en Fantasy. Six joueurs impliqués, 8/30 au shoot, -10 points au classement. Il faut dire quand même qu'avant ce petit cauchemar, l'équipe venait de gagner 16.5 points par rapport à la semaine dernière ! Une remontée un peu freinée par ce lundi maudit, mais à surveiller pour la suite.

Soirée noire comme le maillot de ses Spurs préférés pour @PiperLaurie2 dans la ligue fantasy @REVERSEMAGAZINE . Parfois c’est juste pas son jour 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Alo8FYfUjN — BrickoFantasy (@BrickoFantasy) February 2, 2021

Le trade de la semaine

Pour le commun des mortels, s'arrêter à un feu rouge, seul au volant de son véhicule, est synonyme d'ennui. Quelques secondes de vide passager, sans action, ou absolument rien ne se passe. Jacques, le General Manager de la Team Alfred Nobel, n'est pas comme tout le monde. Lorsqu'il est contraint de stopper son Porsche Cayenne flambant neuf offert au moment de la signature de son juteux contrat Fantasy en allant au boulot le matin, Jacques a le cerveau en ébullition. Une minute d'arrêt, après tout, c'est bien suffisant pour monter un trade, non ?

"Et si, j'essayais de me débarrasser de ce boulet de Dwight Howard et de l'envoyer à Shaï, pour mettre le ver dans le fruit et stopper son irrémédiable ascension vers le top 5 ?", semble s'être dit Jacques, qui a prétexté le besoin impérieux d'améliorer son pourcentage sur la ligne alors que ses motivations étaient d'évidence plus diaboliques.

Marc Gasol a donc rejoint la Team Alfred Nobel, pendant que Shaï, nostalgique du D12 d'Orlando, l'une de ses équipes de coeur, a appuyé sur le bouton "accepter" en à peine plus de temps qu'il n'en faut à Kevin Durant pour créer un burner account, c'est à dire 10 secondes.

Le petit nouveau

Face à l'inactivité de la Team Trichet, son General Manager a été remplacé. On souhaite la bienvenue à Julien L. - oui, vous avez remarqué qu'il y avait à peu près autant de diversité patronymique dans cette ligue que de pluricité ethnique chez Valeurs Actuelles - qui a immédiatement procédé à un re-branding. Le voilà à la tête de la Team CSP Forever (les Limougeauds, quand y'en a qu'un, ça va, c'est quand y'en a plusieurs que ça pose problème, comme disait Brice) avec pour mission de prendre du plaisir et, pourquoi pas, de filer la place de lanterne rouge à un camarade en attendant de pouvoir faire mieux la saison prochaine.

Ne t'inquiète pas Julien, personne ne mord ici (à part Cédric s'il voit qu'un joueur que tu lui as chouré claque un double-double le lendemain).

L'audace

Les bonnes performances de la Street Filocheur suscitent évidemment des convoitises et certains aimeraient convaincre le GM Romain de lâcher quelques uns de ses joueurs. Paul, des Antibes Sharks, n'y est pas allé par quatre chemins en proposant un 5 contre 5 de cochon, immédiatement refusé.

Le débat footballistique

Nos GM ne sont pas uniquement des férus de basket. Il sommeille en eux quelques lourds secrets, notamment celui de supporter parfois des équipes de football. On avait déjà senti que certains voulaient aller sur ce terrain-là avec quelques jeux de mots sur Drobnjak la semaine passée, mais là ça a carrément tourné à la révélation par certains de leur allégeance. Avec parfois même une carte d'abonné à Geoffroy-Guichard, comme Arnaud. On a donc du Lensois, du Stephanois, du Lyonnais et du Parisien, en attendant que l'un des membres du groupe révèle peut-être son appartenance à un groupe occulte, comme l'Aviron Bayonnais ou le FC Uzès-Pont du Gard.

NOTE DE SERVICE : Ayez une pensée pour l'un de nos deux experts - celui qui n'est pas leader, pour ne pas le citer - supporter de l'Olympique de Marseille, un club qui rivalise d'inventivité depuis quelques jours pour méchamment s'attirer les moqueries de ses petits camarades.

Les meilleurs joueurs de la semaine

1. Nikola Jokic

2. James Harden

3. Malcolm Brogdon

4. Bradley Beal

5. Luka Doncic

6. LeBron James

7. Stephen Curry

8. Fred VanVleet

9. Rudy Gobert

10. Trae Young

Les meilleurs depuis le début de la saison

1. Nikola Jokic

2. Kawhi Leonard

3. Nikola Vucevic

4. Stephen Curry

5. Damian Lillard

6. Myles Turner

7. Kevin Durant

8. Malcolm Brogdon

9. Joel Embiid

10. Zach LaVine