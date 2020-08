Si la lumière est actuellement braquée sur Michael Porter Jr chez les Nuggets, Nikola Jokic continue son petit bonhomme de chemin. Délesté de plusieurs kilos, le Serbe est revenu dans les meilleures dispositions. Après son triple double d'il y a deux jours, le Joker a encore rendu une belle copie dans la victoire face aux Spurs.

Où se situe Nikola Jokic dans notre classement du MVP de la saison ?

Un peu moins de rebond cette fois-ci, mais onze passes décisives accompagné de 25 points. Toujours dans un style "terrien" fait de fondamentaux et de QI basket hors-norme. Sans doute aujourd'hui le meilleur pivot pur du monde. Devant les performances répétées du natif de Sombor, Gregg Popovich a, une nouvelle fois, fait l'éloge de son adversaire du soir. Avec une comparaison des plus flatteuses.

"Jokic, il est comme la réincarnation de Larry Bird. Il fait tout. Il est incroyable. Mes jeunes joueurs n'ont jamais vu quelqu'un comme ça. Il fait des step-back à trois points. Il prend des rebonds. Il devrait d'ailleurs y avoir une règle pour ça, on ne devrait pas avoir le droit de prendre son propre rebond. Il est Moses Malone. Il saute d'un quart de poil, il tape dessus trois ou quatre fois, la récupère et il la met dedans".

Popovich voit donc un sacré mix entre l'un des plus grands de tous les temps, et la machine à rebond qu'était Moses Malone. On le répète mais Denver a eu un sacré nez en récupérant Nikola Jokic au second tour de la Draft 2014. L'avenir nous dira s'il en sera de même avec Michael Porter Jr et Bol Bol, les paris des deux dernières années.