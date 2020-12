James Harden avait déjà menacé les Rockets d’un départ en 2019

Il ne s'agit pas d'un secret, James Harden veut partir des Houston Rockets. Pour se faire entendre, l'arrière n'hésite pas à adopter un comportement peu professionnel. En effet, avant de rejoindre le camp d'entraînement des Texas, il s'est fait remarquer avec ses apparitions dans des boîtes célèbres, sans masque.

Et même si l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a enfin débarqué à Houston, il a toujours l'envie de partir. Et désormais, Harden ne limite plus ses envies de départ aux Brooklyn Nets ou aux Philadelphia Sixers. Il se montre prêt à envisager un trade pour un prétendant au titre NBA.

Dans le même temps, le journaliste de The Athletic Kelly Iko réalise une révélation : le MVP 2018 a déjà réalisé une telle menace à ses dirigeants ! En effet, en 2019, Harden a également réclamé son départ après l'échec des Rockets en Playoffs.

James Harden continue de mettre des plans aux Rockets, le coach s’agace

Cependant, à l'époque, il s'agissait en réalité d'un coup de pression pour rendre l'équipe plus compétitive. En effet, Harden était mécontent de son association avec Chris Paul. Et il voulait donc provoquer un changement au sein de l'équipe.

Sans se faire prier, sa direction avait écouté sa demande avec le fameux trade pour récupérer Russell Westbrook. Un mouvement qui avait apaisé les craintes du barbu. Mais un an plus tard et après un nouvel échec, ses envies d'un départ sont de retour. Et cette fois-ci, les mouvements réalisés par les Rockets n'ont visiblement pas rassuré James Harden, toujours déterminé à partir.

Sauf que pour l'instant, un trade ne semble absolument pas imminent. Avec le long contrat de la superstar (2022), Houston se trouve en position de force et continue de réclamer un package XXL pour le laisser partir. Un feuilleton qui paraît bien parti pour durer plusieurs semaines...