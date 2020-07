James Harden au cœur d’une polémique à cause de son masque…

Il ne s'agit pas d'un secret, la reprise de la NBA va s'effectuer dans un contexte particulier. Bien évidemment, à l'arrêt depuis mars à cause de l'épidémie du coronavirus, cet exercice va se terminer dans une bulle à Disney. Mais ce n'est pas tout. La compétition va reprendre avec une mise en avant de la lutte pour la justice sociale. Aux Etats-Unis, le contexte est particulièrement tendu par rapport aux violences policières, notamment envers les noirs. Le mouvement Black Lives Matter a pris de l'ampleur et sera même inscrit sur les parquets. Dans une telle situation, les joueurs NBA ont pris des positions fortes. Mais il faut aussi veiller au moindre détail. Et James Harden l'a probablement appris à ses dépens.

James Harden a été rouillé « pendant environ 30 secondes » dans la bulle

Présent à Orlando depuis 5 jours, l'arrière des Houston Rockets a retrouvé le chemin de l'entraînement. A cette occasion, la franchise texane a bien évidemment communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur certaines photos, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder s'est affiché avec un masque. Rien d'exceptionnel en cette période de crise sanitaire. Sauf que ce masque a suscité une véritable polémique. En effet, son masque comporte le logo du Punisher avec des bandes bleues. Et justement, il s'agit de deux symboles associées à un mouvement "pro-police" aux Etats-Unis. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont déploré ce choix de la part de James Harden. Reste à savoir si la star des Rockets était au courant de cette signification. En tout cas, il risque de devoir s'expliquer...