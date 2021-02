JJ Redick veut se barrer des Pelicans avec 4 franchises en tête…

Mécontent de sa situation aux New Orleans Pelicans, JJ Redick a réclamé son départ et dispose de 4 destinations préférentielles.

Depuis plusieurs jours, le nom de JJ Redick revient dans les rumeurs pour un éventuel échange. Les New Orleans Pelicans ont déjà contacté plusieurs équipes pour proposer les services du vétéran de 36 ans. Et avec son expérience, l'arrière ne manque pas de prétendants avec notamment des intérêts des Brooklyn Nets, des Philadelphia Sixers et des Boston Celtics.

A l'origine, il se disait que les Pelicans étaient à l'origine du départ de plus en plus probable de l'ancien des Los Angeles Clippers. En effet, en sortie de banc, Redick souffre depuis le début de la saison avec un impact vraiment réduit.

Mais en réalité, c'est le natif de Cookeville qui a réclamé son trade, d'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst. Depuis quelques semaines, il a ainsi exprimé son mécontentement par rapport à sa situation à ses dirigeants en demandant son départ.

Avec cette idée en tête, Redick a même réalisé une liste concernant ses destinations préférentielles : les Nets, les Sixers, les Celtics, mais aussi les New York Knicks. Avec la volonté de permettre les progressions de Nickeil Alexander-Walker et de Kira Lewis, New Orleans n'a aucune raison de le retenir.

Et en retrouvant son adresse, JJ Redick peut rapidement devenir une bonne pioche pour un candidat pour le titre...