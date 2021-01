John Wall ne pouvait pas rêver d’un meilleur retour

John Wall continue de surprendre son monde. Après une absence de 735 jours en raison de blessures, le meneur a réalisé officiellement son retour en NBA. Et pour son premier match contre les Sacramento Kings (122-119), le joueur des Houston Rockets avait affiché de belles promesses.

En l'absence de James Harden, il a tout simplement confirmé la nuit dernière face, encore une fois, aux Kings (102-94). En effet, l'ancien des Washington Wizards a été le grand artisan de ce succès avec 28 points, 6 passes décisives et 4 rebonds.

Surtout qu'en plus de cette belle ligne de statistiques, il a aussi eu un impact sur le plan défensif avec une grosse activité. Et forcément, Wall a savouré un retour aussi rapide à un bon niveau.

"L'année dernière a été difficile pour moi. J'ai connu de nombreuses épreuves avec des hauts et des bas. J'ai beaucoup travaillé et je me suis énormément investi pour en arriver à ce moment. Je ne pouvais pas demander un meilleur départ avec un bilan de 2 victoires et 0 défaite sur mes deux premiers matches", a apprécié John Wall face à la presse.