Kevin Love, son témoignage poignant : « Je pense encore à me suicider »

Depuis plusieurs mois, Kevin Love s'investit énormément pour la sensibilisation aux problèmes de santé mentale dans le monde. De son côté, l'intérieur des Cleveland Cavaliers a déjà raconté, sans tabou, son combat personnel contre la dépression. Ainsi, il avait publiquement reconnu qu'il avait pensé à mettre un terme à ses jours.

A l'occasion d'un entretien accordé à l'émission Depth with Graham Bensinger, le joueur de 32 ans a accepté de revenir sur la période la plus difficile de sa vie en 2012. Sans langue de bois, Love a reconnu qu'il connait encore des moments compliqués malgré un traitement quotidien.

"J'avais cherché plusieurs moyens pour en finir... La bonne chose, au moment des recherches, elles aboutissent à la ligne nationale de prévention du suicide. J'ai pensé à plusieurs moyens, mais c'était effrayant de me retrouver sur ce chemin.

Simplement l'idée de penser à se retirer sa propre vie... Est-ce que ça m'arrive d'y repenser ? Oui, j'y pense encore. Si quelqu'un a déjà eu de telles pensées auparavant et regarde mon témoignage, il faut reconnaître que ça vous traverse l'esprit parfois.

Je me dois de dire ma vérité, honnêtement. J'ai appris que rien ne nous hante autant que les non- dits. Donc le fait que je garde ça en moi serait en fait plus nuisible", a confié Kevin Love.