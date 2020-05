Kobe, Duncan et KG finalement intronisés au Hall of Fame fin 2020 ou en 2021

Coronavirus oblige, la cérémonie d'intronisation de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett au Hall of Fame va être reportée à une date ultérieure

Si la saison s'apprête à reprendre à Disney World, de très nombreux événements liés à la NBA sont encore en suspens. Il y a bien sûr la Draft dont on ne sait pas encore à quelle date elle sera tenue et sous quels protocoles. La Free Agency également reste un gros point d'interrogation. Là encore, il faudra attendre un peu pour connaître le calendrier la concernant. Globalement, cet été 2020 ne ressemblera à aucun autre. Et la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame qui doit se tenir à Springfield n'échappera pas à un sort différent.

Prévue pour fin août, elle va être évidemment reportée. Et dans une salle plus petite puisque le Symphony Hall et ses 2,611 sièges devraient être préférés aux 8,319 places du MassMutual Center. Selon le Boston Globe, les dates du 9 au 11 octobre pourraient être retenues. Le cas échéant, il faudra attendre le printemps prochain, soit en 2021, pour voir ces trois monstres faire leur entrée parmi les plus grands de ce sport. Car oui, cette promotion 2020 du Hall of Fame fera sans doute partie des plus belles de l'histoire avec Kobe Bryant, Tim Duncan mais aussi Kevin Garnett. Soit trois immenses légendes.

Cette cérémonie sera également l'une des plus marquantes en raison du tragique décès de Kobe en janvier dernier. À ce titre, Vanessa Bryant devrait pouvoir parler au nom de son défunt mari et donc faire changer de manière évidemment exceptionnelle l'une des "coutumes" qui veut qu'un joueur soit intronisé par quelqu'un d'extérieur à la famille, et ce même à titre posthume.