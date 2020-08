Kyle Lowry sera bien présent pour le Game 1 face aux Celtics

Les Toronto Raptors ont facilement dominé les Brooklyn Nets (4-0) lors du premier tour des Playoffs à l'Est. Pour autant, la franchise canadienne a sérieusement retenu son souffle au terme du Game 4. En effet, le meneur de jeu Kyle Lowry a été victime d'une entorse de la cheville. Et il y avait donc une vraie incertitude concernant sa disponibilité pour le début de la demi-finale face aux Boston Celtics. Malgré tout, les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes avec la présence du vétéran de 34 ans à l'entraînement. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Lowry sera bien disponible pour le Game 1 ce dimanche (19h).

Toronto’s Kyle Lowry (ankle) is available to play in Game 1 against Boston. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2020

Il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle pour les Raptors. En plus d'être un vrai leader pour cette équipe, Kyle Lowry reste performant. Dans cette bulle à Disney, il a affiché un bon niveau de jeu et risque d'être précieux face à Kemba Walker. Surtout qu'en face, les Celtics seront eux diminués en l'absence de Gordon Hayward, indisponible en raison d'une blessure.