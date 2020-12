LaMelo Ball, une horrible comparaison pour des débuts totalement foirés

Après une pré-saison mitigée, LaMelo Ball faisait ses grands débuts en saison régulière. Favori pour le titre de rookie de l'année aux yeux des GM et une grande partie de notre rédaction, le dernier de la fratrie a un statut à honorer. Celui d'un top 3 de Draft. Et malheureusement pour lui, rien ne s'est passé comme prévu.

Si Gordon Hayward et surtout Terry Rozier ont assuré dans la défaite à Cleveland, cela n'a pas été du tout le cas pour Ball. En sortie de banc, le natif de Chino a rendu une copie vierge de points. 0 puntos en cinq tentatives. 0 sur cinq aux tirs. 0 sur trois derrière la ligne. 0 sur 0 aux lancers. Bref, c'était vraiment pas ça.

S'il a bien distribué trois caviars, il a semblé hésitant et pas vraiment à l'aise. Comme sur cette séquence qui symbolise son calvaire pour son baptême.

Ce n'est qu'un premier match. Rien de grave. Mais cela n'a pas empêché les statisticiens de sortir quelques chiffres sur la déroute de LaMelo Ball. Il est ainsi le premier joueur issu du top 3 d'une Draft depuis 2013 (Otto Porter Jr) à ne pas scorer un seul point pour ses débuts. Et sur les 15 dernières saisons, les autres loustiques se nomment... Hasheem Thabeet et Greg Oden, soit deux des plus gros busts de l'histoire.

Comme on l'a dit, pas de quoi encore s'affoler vu le talent du gamin. Il lui faudra sans doute un peu de temps avant de totalement s'acclimater à l'univers NBA.

