LeBron James comme GOAT incontesté, l’avis tranché d’Isiah Thomas

Avec le récent sacre des Los Angeles Lakers, les débats concernant le statut de GOAT ont été relancés. Avec désormais 4 bagues en NBA, l'ailier LeBron James a renforcé sa "candidature" dans la course à ce titre honorifique. Pour certains observateurs, cette discussion n’existe pas, notamment par rapport à Michael Jordan.

Mais certaines légendes de ce sport ont déjà opté pour le King. Il s'agit notamment du cas d'Isiah Thomas ! Dans le cadre d'un entretien accordé à Heavy Live, l'ancien meneur des Detroit Pistons a désigné James comme le GOAT incontesté.

Pourquoi cet avis très tranché ? L'homme de 59 ans a dévoilé un avis intéressant : il ne prend pas seulement en compte l'aspect sportif.

"Donc quand on regarde ce que le 'GOAT' représente pour nous, au niveau de la société, de sa capacité à parler pour ceux sans voix de notre communauté, tu peux être un champion sur le parquet et aussi en dehors.

Ce qu'il réalise sur le plan statistique, les chiffres ne mentent pas. Mais il faut aussi voir ce qu'il réalise à l'extérieur du terrain. Et ça ne ment pas non plus. Concernant le fait d'être un basketteur complet au niveau des passes, des dribbles, des tirs et des rebonds... Personne n'a jamais été aussi fort statistiquement dans toutes ces catégories.

Bien évidemment, il y a eu des joueurs qui ont dominé dans une catégorie. Mais jamais un seul joueur à dominer dans toutes les catégories. Jusqu'à LeBron James", a clamé Isiah Thomas.