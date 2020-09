LeBron James : « Sans la victoire au bout, ça représente que dalle ! »

L'image a rapidement fait le tour du monde via les réseaux sociaux. LeBron James, assis au sol avec le regard noir, pendant la célébration de la victoire des Los Angeles Lakers à l'Ouest. La nuit dernière, le King a été monstrueux avec 38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives pour dominer les Denver Nuggets (117-107) dans le Game 5. Grâce à ce succès, les Angelenos ont bouclé cette série (4-1) et sont qualifiés pour les Finales NBA. Logiquement, les joueurs californiens ont savouré cette qualification. Avec notamment la remise du trophée à l'Ouest. Mais de son côté, James avait déjà l'esprit tourné vers la suite.

"Actuellement, sans la victoire au bout, ça représente que dalle ! Je me dois de finir le travail. Alors bien sûr, nous allons savourer cette réussite ce soir. Et c'est normal car il n'y a aucune garantie de vivre ça tous les ans. Il y a seulement deux équipes qualifiées pour les Finales NBA chaque année. Donc ça fait seulement 30 joueurs encore en course. Nous devons savourer. Mais nous avons un objectif bien plus important. Nous le savons", a prévenu LeBron James pour ESPN.

LeBron James & Anthony Davis, une promesse commune lors de la réunion aux Lakers

LeBron James a l'habitude de vivre de tels rendez-vous. Il sait donc que les Lakers ne doivent pas trop se disperser. Ils ont réalisé une belle saison, mais se trouvent encore à 4 victoires de leur véritable but : le titre NBA.