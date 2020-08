Chris Webber semblait au bord des larmes, hier, lorsqu'il a pris la décision de s'exprimer au sujet du boycott lancé par les joueurs NBA. Sur l'antenne de la chaîne TNT, il a délivré un message de soutien très fort à l'action des joueurs dont nous vous proposons ici la retranscription.

« Je suis sûr que John Carlos, Arthur Ash, Jackie Robinson et bien d’autres ont prié que ce jour arrive. Dédicace à Kenny (Smith) qui a quitté le plateau.

Je voulais m’exprimer aujourd’hui, parce que j’ai le sentiment qu’on entend un peu toujours les mêmes personnes parler durant cette période compliquée et c’était important pour moi de prendre la parole.

J’entends partout les gens demander ‘‘C’est quoi la suite ? C’est quoi la suite ?’’. Et bien il va falloir déterminer quelle suite donner à tout cela et la préparer, mais je suis extrêmement fier des joueurs. Je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes et je m’en fiche un peu, parce que la première d’entre elles était d’attirer l’attention. Les joueurs ont désormais celle du monde entier. Ensuite, les leaders se réuniront et décideront de la façon de procéder pour la suite.

Nous savons que tout ça (les violences, le racisme etc.) ne s’arrêtera pas du jour en lendemain, nous savons qu’il y a déjà eu des millions de manifestations et que ça ne suffit pas à inverser les choses instantanément.

Nous savons qu’il faut voter. On n’arrête pas de nous dire ‘‘Il faut que tout le monde vote’’, mais je suis ici parler au nom de ceux qui sont toujours marginalisés, ceux qui vivent dans des quartiers où on leur fait constamment la morale et où on leur demande simplement de voter et de faire le dos rond. [...]

Si on ne fait pas ça maintenant, quand le faire ? Si nous ne faisons pas ça pendant une pandémie, alors qu’un nombre de vies incalculable est perdu chaque jours, alors quand ? C’est ça que j’aimerais qu’on m’explique, pendant que tout le monde se perd en conjectures.

On sait que rien ne changera comme ça, on a compris. Martin Luther King s’est fait tiré dessus et a risqué sa vie, tout comme Medgar Evers. On a vu tous nos héros se faire systématiquement descendre. On a conscience que les choses ne vont pas s’arrêter comme ça, mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire.

N’écoutez pas ces gens qui vous disent de rester passif parce que ces chosent ne s’arrêteront pas tout de suite. En agissant maintenant, vous commencez quelque chose pour que la génération suivante ou celle d’après prennent le relais.

Est-ce qu’il faut faire les choses intelligemment ? Oui. Est-ce qu’il faut vous assurer d’avoir un plan ? Oui. Est-ce qu’il faut que vous soyez capable d’expliquer ce plan de façon éloquente ? Oui, il faut tout cela. Mais c'est ce que ces joueurs vont faire, ce sont des professionnels. Ils savent être la meilleure version d’eux-mêmes possible et je les applaudis. Je les salue, parce que ce sont les jeunes qui nous montrent le chemin. »

Quelques minutes avant ce message de Chris Webber, Kenny Smith avait quant à lui décidé de quitter le plateau de TNT en signe de solidarité avec les joueurs.

Les images de l'intervention de Chris Webber