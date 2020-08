C'est une période très sombre que traverse le monde. Comme beaucoup de personnes à travers la planète, la NBA est également touché par cette crise sans précédent. Jusuf Nurkic a admis, après une superbe performance, que sa grand-mère était plongé dans le coma en Bosnie après contracté le Covid-19. Absent depuis plusieurs jours de la bulle pour raisons familiales, Montrezl Harrell est également impacté, de manière encore plus violente puisque sa grand-mère vient de décéder. Devant cette nouvelle, les Los Angeles Clippers se préparent donc à vivre encore un moment sans leur remplaçant de luxe. Doc Rivers, et l'ensemble de la franchise, ont dit à leur pivot de prendre tout son temps et de revenir quand il sera prêt.

Montrezl Harrell quitte à son tour la bulle

"Quand il sera prêt, il reviendra. Tu ne peux pas jouer si tu n'es pas apte mentalement en raison de toute l'émotion que ça implique. Sa grand-mère était vraiment très proche de lui est tout ce que je lui ai dit et que je l'aime et qu'il prenne son temps. Nous serons prêts avec toutes nos armes quand il sera de retour", a expliqué le coach de l'escouade californienne.

En son absence, les Clippers n'ont eu aucun souci à se débarrasser des Pelicans la nuit dernière. Même si la mobilité de Montrezl Harrell pourra les pénaliser à terme, Doc Rivers a toujours à sa disposition Ivica Zubac mais aussi Joakim Noah. Quant à Lou Williams, dont la sortie dans un strip club continue de faire parler, il rejoindra ses camarades à la fin de sa quarantaine de dix jours.