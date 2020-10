Danny Green n'a pas passé des Finales NBA aussi tranquilles et sereines qu'en 2014, quand il avait gagné avec les San Antonio Spurs, où en 2019, avec les Toronto Raptors. Les difficultés de l'arrière des Los Angeles Lakers a faire mouche et à évoluer à son meilleur niveau lui ont valu des menaces de mort et des critiques constantes sur les réseaux.

Après avoir finalement glané une troisième bague à ajouter à sa collection, Green a réussi à prendre du recul. De passage dans le podcast de The Ringer il y a quelques jours, il a ainsi évoqué les moments qui ont suivi son tir raté à la toute fin du game 5 contre le Miami Heat. Visiblement, les fans ne sont pas les seuls à avoir perdu le contrôle et leur sang froid après cette séquence.

"Nous menions toujours 3-2 après ça. Pourtant, leurs joueurs célébraient. Leurs femmes et leurs petites amies ouvraient leurs gueules et allaient parler aux notres... Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. J'ai entendu dire qu'il y a eu quelques prises de bec près des cars dans lesquels elles voyageaient".

Il arrive parfois que les compagnes de joueurs NBA s'impliquent plus que de raison. En octobre 2018, après l'altercation entre Chris Paul et Rajon Rondo lors d'un match entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers, les épouses des deux meneurs s'étaient chauffées comme il faut par messages interposés. On ne serait pas surpris que Madame Rondo ait voulu défendre l'honneur des Lakers et de son mari après le game 5...

Sur le terrain, le ton est un peu monté une fois ou deux aussi entre les Lakers et le Heat. Kentavious Caldwell-Pope et Duncan Robinson, notamment, ont échangé quelques mots doux.

