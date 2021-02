De retour aux New York Knicks, le meneur de jeu Derrick Rose avait clairement affiché son souhait de revenir au sein de cette franchise.

Derrick Rose a réalisé son grand retour aux New York Knicks. Arrivé en provenance des Detroit Pistons, le meneur de jeu a déjà retrouvé les parquets avec la franchise new-yorkaise.

Malgré une défaite contre le Miami Heat (96-98), le vétéran de 32 ans a eu un impact intéressant : 14 points en 20 minutes.

En plus d'apporter sur le plan sportif, D-Rose va avoir un rôle de mentor pour épauler les jeunes talents à New York. Et justement, l'ex-star des Chicago Bulls voulait se retrouver dans cette situation.

En effet, au moment où son départ des Pistons est devenu inévitable, Rose voulait seulement entendre parler des Knicks de Tom Thibodeau.

"Si je voulais retrouver Tom Thibodeau et William Wesley ? Bien sûr ! Même si je ne pouvais pas le dire à ce moment-là, je voulais simplement être à l'aise. Comme je l'ai déjà dit, je connais ces gars depuis le lycée. Donc venir ici, c'est comme la famille. Je n'ai jamais envisagé autre chose, je voulais vraiment être ici quand j'ai su qu'ils me voulaient pour aider les jeunes à grandir", a confié Derrick Rose face à la presse.

Un discours fort. Pour rappel, Derrick Rose se trouvait dans le viseur de plusieurs candidats pour le titre, comme les Los Angeles Clippers. Mais de son côté, il avait vraiment envie de retrouver les Knicks.

