Bradley Beal puis Spencer Dinwiddie ! En l’espace de trente minutes, deux joueurs qui tournent à plus de 20 points par match ont décidé de faire l’impasse sur la reprise de la saison à Orlando. Pour des motifs différents cependant. Si l’arrière des Washington Wizards est blessé à l’épaule, le meneur des Brooklyn Nets a lui été testé positif au COVID-19. Il a même des symptômes comme de la fièvre et des douleurs à la poitrine. Son forfait semblait inévitable. Il est maintenant officiel.

The Nets’ team doctors decided to have guard Spencer Dinwiddie sit the NBA restart out of an abundance of caution, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020