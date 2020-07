Nikola Jokic présent dans la bulle à Disney comme si de rien n’était ?

Les Denver Nuggets ont craint le pire, mais peuvent souffler... Le 23 juin dernier, l'intérieur Nikola Jokic était testé positif au coronavirus. Et forcément, avec l'approche de la reprise de la saison, le 30 juillet, il y avait une incertitude concernant la présence du Serbe à Disney. Mais rapidement, le père du jeune talent de 25 ans a été rassurant en déclarant qu'il était asymptomatique. En quarantaine depuis, le pivot va être très bientôt autorisé à se rendre aux Etats-Unis. Dans la foulée, il va décoller avec son équipe pour Orlando afin de préparer cette reprise. Confiant, l'entraîneur des Nuggets Michael Malone a affiché sa satisfaction face à la presse.

"Nikola se sent bien. Nous travaillons actuellement avec lui afin de le faire revenir. Mardi prochain, nous partons pour Orlando. Et nous avons l'espoir de pouvoir avoir Nikola dans cet avion avec nous. Par rapport à ce que j'ai entendu et des discussions avec lui, il se sent bien, en forme et se montre impatient", a commenté Michael Malone.

Nikola Jokic plus mince que jamais, les images impressionnantes

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Denver. Actuellement 3èmes à l'Ouest, les Nuggets auront besoin d'un grand Nikola Jovic pour rivaliser en Playoffs. Puis de notre côté, on a aussi hâte de voir le Serbe, très aminci, en action.