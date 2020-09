Les Clippers « toujours au contrôle », c’est Paul George qui le dit

16 points d’avance dans le Game 5. Perdu. 19 dans le Game 6. Encore perdu. Les Los Angeles Clippers sont les premiers à se mettre des bâtons dans les roues. S’il ne faut rien enlever au tempérament combatif des Denver Nuggets, incroyables mentalement depuis le début des playoffs, force est de constater que Kawhi Leonard et ses coéquipiers se plombent eux-mêmes lorsqu’ils sont devant. Marcus Morris expliquait d’ailleurs ce problème ce weekend. Malgré ça, son équipe s’est encore plantée. Mais Paul George assure que tout va bien.

« On garde un esprit positif après cette défaite. Notre groupe reste uni. Nous sommes toujours au contrôle. On ne panique pas », confie l’ailier All-Star.

Les Clippers ont effectivement intérêt à se le répéter. Ils viennent de perdre les deux derniers matches. Ils doivent oublier la dynamique actuelle. Oublier que les Nuggets ont pris un éventuel ascendant psychologique. Et jouer en favoris. En patrons. C’est le grand défi de cette équipe impressionnante sur le papier mais finalement parfois un peu décevante sur le terrain. L’armada de Los Angeles pourrait faire tellement mieux.

64-35 en deuxième mi-temps, encore un comeback héroïque des Nuggets

La tournure actuelle de la série rappelle des heures sombres de l’organisation. Quand les joueurs de Doc Rivers menaient 3-1 contre les Houston Rockets avant de s’écrouler en demi-finales de Conférence il y a quelques années. Mais Paul George n’était pas là. Kawhi et les autres membres de l’effectif non plus. C’est à eux d’écrire leur propre histoire.