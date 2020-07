Russell Westbrook, remis du Covid-19, débarque à son tour dans la bulle

Excellente nouvelle pour les Houston Rockets ! Après l'arrivée tardive de James Harden pour "des raisons familiales", la franchise texane se trouvait toujours dans la bulle sans l'un de ses joueurs majeurs : Russell Westbrook. En effet, début juin, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder avait été testé positif au Covid-19. Placé en quarantaine, l'homme de 31 ans n'avait donc pas été en mesure d'accompagner les Rockets à Disney. Mais le meneur a bel et bien rejoint ses partenaires ! Après avoir suivi le protocole de la NBA (deux tests négatifs), il a été autorisé à rejoindre la bulle. Et après deux jours en isolement dans sa chambre, Westbrook pourra débuter sa préparation avec son équipe.

"Une fois qu'il sera autorisé à nous rejoindre, je pense qu'il sera prêt à jouer en 5 contre 5. Peut-être que vendredi ça sera un peu trop tôt. On va voir avec le staff médical et Russell lui-même comment il se sent.