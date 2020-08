Game 1 des Rockets : Pas de miracle pour Russell Westbrook

Pas de surprise. Pas de surprise au moment de la conférence de presse de Mike D'Antoni. Le coach des Houston Rockets a confirmé ce qui avait déjà été annoncé : Russell Westbrook ne jouera pas le Game 1 des playoffs contre le Oklahoma City Thunder en raison d'une blessure aux quadriceps. Eric Gordon prendra sa place dans le cinq majeur.

Mike D'Antoni confirms that Westbrook will be out of Game 1 vs. OKC, as expected.

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) August 16, 2020