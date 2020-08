Terance Mann, le jour de gloire du rookie des Clippers

A l'exception de la course aux Playoffs à l'Ouest avec le fameux "play-in" tant attendu entre les Portland Trail Blazers et les Memphis Grizzlies, cette fin de saison régulière a logiquement manqué de saveur. Il ne faut pas se mentir, les affiches des Playoffs étaient déjà connues. Ainsi, la majorité des équipes ont fait tourner sur les derniers matches. Il n'y avait aucun intérêt pour les franchises à fatiguer leurs cadres. Sauf pour se rassurer ou se remettre dans le rythme. Mais dans de telles situations, certains joueurs en profite pour se faire remarquer. Et le match entre l'Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Clippers (103-107) a permis à Terance Mann de se signaler.

Sélectionné au #18 pick du second tour de la Draft NBA 2019, le rookie des Clippers dispose d'un très faible temps de jeu habituellement. Sur l'intégralité de cet exercice, il a ainsi disputé 40 matches avec 8 minutes en moyenne sur les parquets. Face aux Brooklyn Nets (129-120) lundi, il avait déjà réussi à tirer son épingle du jeu. 14 points et 3 rebonds en 24 minutes. Et cette fois-ci, il a explosé tous les compteurs !

Même Kawhi Leonard a apprécié !

En effet, face à OKC, l'ailier a compilé 25 points, 14 rebonds et 9 passes décisives ! Auteur d'une performance complète, il a été le grand artisan du succès de son équipe en prolongation. Inspiré dans ses choix (3 turnovers), propre dans ses tirs (8/12), Mann a joué juste. Et pourtant, il a été vraiment poussé par ses partenaires pour aller obtenir son premier triple-double en carrière. D'ailleurs, les caméras ont filmé une scène géniale. Présent sur le banc, Kawhi Leonard, totalement emballé par la performance de son jeune coéquipier, le tenait au courant de l'évolution de ses statistiques. Et quand Mann se trouvait à seulement une passe décisive du TD, Leonard l'a vraiment encouragé.

"Ce match était vraiment génial. Il me disait : 'tu es seulement à une passe décisive de ton triple-double. Il ne faut pas forcer, mais tu dois l'obtenir'. Franchement, le leadership de ces gars toute l'année a été incroyable", a apprécié Terance Mann face à la presse.

Luka Doncic, une mission spéciale pour les Clippers

Finalement, le #14 des Clippers va échouer dans sa quête d'un triple-double. A seulement une petite passe décisive. Pourtant, il aurait pu vraiment forcer pour accomplir cette performance individuelle. Mais plutôt que de chercher absolument cette passe, il avait un autre objectif en tête : la victoire.

Terance Mann a été décisif

Car le jeune homme de 23 ans n'a pas uniquement noirci la feuille des statistiques sur ce match. Il a été décisif. Tout d'abord, c'est grâce à lui, sur un lancer-franc que les Clippers ont égalisé pour arracher la prolongation. Et même s'il a manqué le lancer-franc suivant (qui aurait donc pu donner l'avantage à son équipe à moins de 83 secondes de la fin), il s'est bien rattrapé en prolongation. Car sur cette période supplémentaire, Mann a marqué 9 points et délivré 1 passe décisive. Ainsi, il a été directement impliqué sur 11 des 20 points des Californiens en OT. Pour un jeune peu habitué à ce type de situation, c'est tout de même fort !

"Dès le 4ème quart-temps, tous mes coéquipiers me tenaient au courant de ma performance. Ils me disaient ce qu'il me manquait pour accomplir mon triple-double. Et tout le monde sur le banc aussi. Mais moi, j'ai continué de jouer comme je l'ai toujours fait. Je fonctionne comme ça : rebonds, passes, points. Les trois en même temps", a savouré Terance Mann.

Grâce à cette philosophie, Terance Mann s'est offert son jour de gloire dans cette bulle. Une copie XLL et un impact décisif pour la victoire. Avec les Playoffs qui approchent, il va retrouver l'anonymat et le bout du banc des Clippers. Mais dans une fin de saison décousue, il s'agit tout de même d'une belle histoire.