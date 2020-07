Victor Oladipo continue de faire poireauter tout le monde à Indiana

Il se dit qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Victor Oladipo et les Indiana Pacers. Free agent dans un an, le MIP 2018 n'a pas apprécié le montant se trouvant sur sa proposition de prolongation. Il l'a même trouvé insultante. Chez les Pacers, c'est sa réponse dans les médias, avant même d'en avoir parlé aux dirigeants, qui a agacé. Si bien qu'aujourd'hui, les deux camps sont dans l'impasse. Et ce n'est pas la situation actuelle qui va changer les choses. Il y a quelques semaines, Victor Oladipo avait fait parler de lui par sa volte-face concernant sa présence dans la bulle. J'y vais pas, puis je sais plus. Puis j'attends. Nous sommes aujourd'hui à deux jours de la rentrée d'Indiana (contre Philly) et personne n'est en mesure d'affirmer si l'ancien local de l'étape sera en mesure de tenir sa place.

Miami à l'affût pour Victor Oladipo

C'est son coach, Nate McMillan, qui a indiqué que son joueur prendrait demain sa décision finale. Officiellement, Dipo veut tester son corps le plus possible, lui qui sort de plus d'un an sans jouer. Lors de son retour, il n'avait clairement pas affiché son meilleur visage avec 13 points de moyenne à moins de 40%. Logique après une si grave blessure. Et seul le rythme des rencontres lui fera retrouver son niveau de All-Star. Cette situation très frustrante pour les Pacers, qui doivent déjà faire sans Domantas Sabonis, pourrait creuser un peu plus le fossé entre les deux parties. Surtout si l'ex #2 de Draft venait à déclarer forfait au tout dernier moment.