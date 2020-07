Victor Oladipo change d’avis et devrait finalement jouer dans la bulle !

Victor Oladipo a visiblement changé d'avis. Alors que l'on parlait de la friture sur la ligne qui existait entre l'arrière All-Star et les Indiana Pacers suite à l'annonce de son désistement pour la bulle d'Orlando - il avait d'abord prévenu les médias plutôt que sa direction - voilà qu'il serait prêt à jouer !

Selon Shams Charania de The Athletic, Oladipo serait sur le point d'annoncer qu'il sera de la partie en Floride, lui qui est déjà sur place et s'entraîne avec ses camarades. A la base, l'ancien joueur du Magic et du Thunder souhaitait éviter une blessure musculaire et un coup de frein dans son retour à la compétition. Apparemment, les séances d'entraînement effectuées depuis son entrée dans la bulle l'ont convaincu que le jeu en valait la chandelle.

Entre Oladipo et les Pacers, ça ne sent pas bon, Miami à l'affut ?

Rien n'est encore officiel, mais puisque Charania était le premier au courant la première fois, on peut supposer que l'information est fiable. Peut-être Victor Oladipo veut-il tacler les rumeurs évoquant ses envies de départ, lui qui sera en fin de contrat à l'été 2021, en montrant une implication totale.

Après des premiers matches difficiles avec les Pacers pour son retour à la compétition, Oladipo commençait à retrouver de la consistance lorsque la saison a été interrompue par la pandémie de Covid-19.