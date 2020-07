Victor Oladipo maintient le suspense pour sa présence à Disney

A l'approche de la reprise de la saison, le 30 juillet prochain, il existe encore des incertitudes sur la présence de certains joueurs à Disney. Aux Los Angeles Lakers, l'intérieur Dwight Howard reste indécis par exemple. Chez les Indiana Pacers, l'arrière Victor Oladipo se pose également des questions. Avant l'interruption en mars à cause de l'épidémie du coronavirus, l'ancien du Orlando Magic venait de faire son retour à la suite d'une blessure au quadriceps droit en janvier 2019. En l'espace de 13 matches, il avait été un peu rouillé mais semblait gagner en rythme. Mais encore fragile physiquement, Oladipo s’interroge sérieusement sur sa participation à cette fin de saison.

"Non, je n'ai pas encore pris ma décision. Je gère ça au jour le jour. Je me dit que je vais voir ça sur les jours à venir. J'apprécie le soutien de mes coéquipiers et de l'organisation. Ils sont à fond avec moi, peu importe ma future décision. Dans le même temps, je suis concentré pour revenir en étant le plus fort possible. Nous allons voir.

Je n'ai aucune deadline. Au final, je veux juste prendre le temps pour que mon corps soit à 100%. Je suis plus susceptible d'être victime d'une rechute dans de telles conditions. Donc, je ne dois pas penser seulement à maintenant, mais sur le long terme", a précisé Victor Oladipo pour ESPN.

De l’eau dans le gaz entre Victor Oladipo et les Pacers ?

On peut bien évidemment comprendre cette réflexion. En 2021, Victor Oladipo va se retrouver sur le marché. Et pour la suite de sa carrière, il ne doit pas prendre un risque inconsidéré. Pour les Pacers, 5èmes à l'Est, cette décision sera en tout cas très importante.