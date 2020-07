Zion Williamson, la promesse de JJ Redick avant son départ de la bulle

Obligé de quitter la bulle pour des raisons familiales, le prodige des New Orleans Pelicans Zion Williamson a reçu une promesse de JJ Redick.

Les New Orleans Pelicans vont être l'une des équipes à suivre avec attention lors de la reprise. Dans la course aux Playoffs à l'Ouest, la franchise de Louisiane se retrouve attendue au tournant. Notamment le prodige Zion Williamson, mis en avant par la programmation de la NBA. Malheureusement, sa préparation vient d'être interrompue. En grande forme selon certaines rumeurs ces dernières années, l'intérieur a été contraint de quitter la bulle. Des raisons familiales ont été évoquées et la durée de son absence n'a pas été communiquée. Au moment de son départ, le jeune talent a ainsi reçu une promesse de la part de son coéquipier JJ Redick.

"Au moment de son départ, j'ai contacté Zion. Et je lui ai dit qu'on allait faire notre maximum pour tenir bon sans lui jusqu'à son retour, peu importe quand. En tant que coéquipier, je le considère comme un membre de ma famille.

Donc nous devons faire le maximum pour tenir le rythme sans lui. Concernant sa situation, nous voulons tous le meilleur pour lui. Personnellement, je me sens tellement mal pour lui.

Cette saison a été un véritable ascenseur émotionnel pour lui. Et là, il se sentait vraiment bien. Donc j'espère qu'il pourra vite revenir", a commenté JJ Redick sur son podcast.

Zion Williamson a « tout recommencé à zéro » avec l’interruption de la saison

Le retour de Zion Williamson sera essentiel pour les Pelicans. Sans lui, cette équipe pourrait avoir du mal sur les 8 derniers matches de la saison. Avec lui, la donne sera différente. Actuellement 10ème à l'Ouest, New Orleans croise donc les doigts pour un retour rapide du prodige.