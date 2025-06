Pour couronner un grand champion, il faut un grand perdant. Au terme d'une superbe saison, l'Oklahoma City Thunder se trouve sur le toit de la NBA. Après un magnifique combat face à une équipe admirable des Indiana Pacers.

Je pourrais revenir sur tout l'intégralité de la campagne de cette équipe. Avec des victoires folles (et historiques) à tous les tours. Mais il suffit de parler de ce Game 7 pour souligner l'immense cœur de ce groupe.

Même après la blessure sérieuse de Tyrese Haliburton dans le premier quart-temps, ils se sont battus. Ils ont même fait douter OKC en étant toujours en tête à la pause. Ils ont subi un gros coup d'éclat dans le troisième quart-temps. Mais ils n'ont rien lâché, à l'image d'un TJ McConnell toujours dans le combat.

A -22 à 8 minutes de la fin, ils auraient pu exploser. Mais non, Bennedict Mathurin et les siens ont refusé de quitter ces Playoffs sans tout donner jusqu'au bout. Je n'ai aucune accroche particulière pour Indiana.

J'étais vraiment totalement neutre sur ces Finales NBA et même sur les précédents tours des Pacers. Mais en simple spectateur, ils m'ont fait vivre de belles émotions. Et j'ai aimé les valeurs véhiculées par cette équipe. Et pour ça, un grand merci et surtout un immense respect.