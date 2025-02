Victor Wembanyama hors-course, qui va gagner le DPOY ? 👀

Dans la course aux trophées en NBA sur l'exercice 2024-2025, une récompense individuelle semblait "acquise" depuis plusieurs semaines : celui de meilleur défenseur de l'année. Victor Wembanyama allait logiquement l'emporter.

Mais le forfait de l'intérieur des San Antonio Spurs pour la fin de la saison a totalement redistribué les cartes. Avec 46 matches au compteur, l'international français ne sera pas éligible à cette distinction. Et une question se pose : qui pour l'emporter ?

Je n'ai pas toujours été un grand fan de Jaren Jackson Jr. Notamment sur l'année de son DPOY en 2023. Je trouvais l'intérieur des Memphis Grizzlies un peu "surcoté" par rapport à son véritable impact. Et ses grosses limites affichées dans la foulée en Playoffs face aux Los Angeles Lakers ont confirmé mon impression.

Cependant, je dois avouer que son exercice 2024-2025 est de qualité. Dans son ensemble, mais aussi sur le plan défensif. Il est désormais le favori des bookmakers. Et il pourrait être ainsi récompensé pour les bons résultats de son équipe.

Dans l'ordre des bookmakers, les autres joueurs dans la course : Evan Mobley, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander, Dyson Daniels, Jalen Williams et Rudy Gobert. Et dans cette liste, j'aime beaucoup la candidature du talent des Cleveland Cavaliers. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas si loin de VRAIMENT titiller Jackson Jr.

Pour son impact. Mais aussi pour le bilan des Cavs. Sauf immense (vraiment immense) surprise, Cleveland, même en terminant en tête du classement global de la NBA, n'aura pas le MVP, le ROY ou le 6THMOF. Le COY, certainement avec Kenny Atkinson. Mais l'envie de récompenser un joueur de la meilleure équipe de la saison régulière - si Cleveland valide cette place bien sûr - peut aussi se comprendre.

Votre préférence pour le DPOY sans Victor Wembanyama ?