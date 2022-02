Ben Simmons, les Sixers avaient quasiment un autre trade que les Nets !

Les Philadelphia Sixers ont trouvé un accord avec les Brooklyn Nets lors de la deadline pour un échange concernant notamment James Harden et Ben Simmons. Mais ce trade aurait vraiment pu ne jamais exister !

Quelques jours avant ce deal, les 76ers ont frôlé un terrain d'entente avec une autre équipe pour l'Australien. Une révélation réalisée par le président de Philadelphie Daryl Morey.

"De toute évidence, nous avons dû envisager de nombreuses options. Je pense que chaque fois que vous vous enfermez dans une seule voie, un scénario, vous avez des problèmes dans cette ligue. Et ce sont ces autres options qui vous permettent de faire les bonnes affaires et des choses comme ça.

Donc, je dirais que nous avions une autre, je dirais presque une très bonne option que nous aimions. Mais ensuite il semblait que l'hypothèse James pouvait se produire, donc. C'était peut-être 3 ou 4 jours avant la deadline.

On a exploré cette piste à fond. Et puis, pour des raisons qui révéleraient de qui je parle, je ne peux pas vraiment dire pourquoi ça a changé, mais ça a changé", a avoué Daryl Morey pour le podcast The Rights to Ricky Sanchez.