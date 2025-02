Bilal Coulibaly, une prise de pouvoir

Mercredi, Kyle Kuzma a quitté les Washington Wizards pour les Milwaukee Bucks. Le côté chauvin a rapidement pris le dessus : ce départ représente une excellente nouvelle pour le développement de Bilal Coulibaly et d'Alexandre Sarr.

Sans lui retirer ses qualités, Kuzma vampirisait beaucoup le jeu de la franchise de DC. Comme numéro 1 (ou numéro 1 bis avec Jordan Poole), l'ex-joueur des Los Angeles Lakers a clairement montré ses limites. Et il n'était plus en phase, à 29 ans, avec le projet sur le long terme à Washington.

Son départ va donc libérer des opportunités pour des jeunes. Une certaine logique pour le cancre de la NBA (9-41). Et cocorico, Coulibaly devrait en profiter.

Bilal Coulibaly, un triple-double symbolique

Dès cette nuit, le Français n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Vainqueurs contre les Brooklyn Nets (119-102), les Wizards ont enchaîné une troisième victoire consécutive. Et sur ce match, Coulibaly a compilé son premier triple-double en carrière ! 11 points, 11 passes décisives et 10 rebonds.

Alors que Kuzma avait parfois la tendance à ralentir le rythme, le jeu des Wizards a été bien plus fluide. 40 passes décisives au total. Dans ce contexte, le Tricolore de 20 ans a eu un bel impact (+22 en différentiel), notamment sur des transitions rapides pour faire le geste juste : un panier facile ou le bon décalage.

"Il a fait circuler le ballon, a provoqué à l’intérieur, a fait les bons choix. Avec lui, tout commence avec son activité, ses rebonds et son impact sur les transitions. Tout est lié, en partant de sa défense. Il est ensuite capable de pousser pour trouver les gars sur les transitions. Beau boulot. Pour enregistrer un triple-double, tu dois avoir de l’endurance. Et Bilal en a. Tu dois avoir un niveau d’énergie important pour être capable de défendre sur le meilleur joueur, avoir le rebond, attaquer, faire les bonnes actions, marquer. Bilal progresse et se développe sur tout ça. Il a été incroyable. Tu dois être endurant, notamment mentalement", a souligné son coach Brian Keefe.

Avec cette copie, Coulibaly est devenu le plus jeune joueur des Wizards à enregistrer un TD depuis John Wall. Une première étape symbolique pour le natif de Saint-Cloud, destiné à avoir un rôle de plus en plus important dans cette équipe.

"Cela veut dire beaucoup. C’est simplement venu comme ça, je n’ai rien forcé. Les gars étaient ouverts et ont mis des tirs. Donc c’était plus facile pour moi", a-t-il résumé avec le sourire.

Dans l'histoire, il est ainsi devenu le 6ème Français à réaliser une telle performance. Les autres ? Boris Diaw, Tony Parker, Joakim Noah, Nicolas Batum et Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr, ça va faire mal

La parole à la jeunesse

Le plus intéressant dans la prestation de Coulibaly ? Il ne s'agit probablement pas d'un acte isolé. Sans lire l'avenir, les Wizards ont une envie évidente de mettre le #7 pick de la Draft NBA 2023 au centre du projet. Déjà impactant sur le plan défensif, il dispose de responsabilités offensives de plus en plus importantes.

Au cours des derniers mois, il y a eu cette volonté assumée de lui mettre la balle entre les mains. Cette vision, présente depuis le début de la saison, a parfois vacillé. Selon la forme du Tricolore, qui a connu des hauts et des bas. Et aussi selon les désirs individuels de certains joueurs. On pense à Kuzma et dans une moindre mesure à Poole.

Mais avec les derniers mouvements (Jonas Valanciunas a aussi quitté le navire), Washington veut insister sur les jeunes.

"Des responsabilités plus importantes sur le plan offensif ? Oui, c’est sûr. J’ai beaucoup parlé avec le coach et le staff, ils me veulent avec le ballon. Sur tous les matches, je continue de me développer et de grandir, je tente de m’améliorer. Plus confiant avec le ballon entre mes mains ? Bien sûr. Je me sens plus confiant. Comme je l’ai dit, on me donne cette responsabilité. Donc je dois montrer que je peux le faire", a assumé Bilal Coulibaly.

Dans ce contexte, les opportunités seront plus nombreuses pour Coulibaly. Mais aussi pour Bub Carrington, Kyshawn George et bien sûr Sarr.

"On a un super noyau avec les jeunes. C’est facile de jouer avec eux. Bub se bat toujours. Kyshawn, super joueur, il est très mature. Alex, j’ai hâte de son retour. C’est vraiment simple de jouer ensemble. Ils apprennent tous les jours, ils bossent tous les jours", a terminé le Tricolore.

Le projet des Wizards a bien plus de sens de cette manière. A Bilal Coulibaly de profiter de cet environnement pour continuer de grandir.

Top 25 des moins de 25 ans ESPN : Victor Wembanyama devance Anthony Edwards et Paolo Banchero ; Coulibaly #25