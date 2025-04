Mike Budenholzer, cette demande à Bradley Beal qui montre à quel point c’était fichu d’avance

Une petite saison (catastrophique) et puis s’en va. Mike Budenholzer n’a pas fait long feu sur le banc des Phoenix Suns. La franchise de l’Arizona a renvoyé son coach, le troisième en trois ans, dans la foulée du dernier match. Il faut dire que le bilan est terrible : une onzième place à l’Ouest malgré la présence de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal dans l’effectif. Un trio qui n’a jamais vraiment fonctionné et qui sera probablement démantelé pendant l’été.

Les associer était déjà une erreur et Budenholzer s’est retrouvé à devoir gérer trois stars pas forcément complémentaires. C’est d’ailleurs dans ce souci de faire fonctionner ce « Big 3 » qu’il est venu voir Beal avec une demande bien particulière avant le coup d’envoi de la saison. Selon Chris Haynes, le coach aurait essayé de convaincre le joueur d’adopter un nouveau rôle et de prendre exemple sur… Jrue Holiday.

Alors, dans l’idée, on comprend. Les Suns auraient effectivement vraiment eu besoin d’un arrière capable de jouer sans le ballon et surtout de défendre fort tout en étirant les lignes. Mais comment comparer Bradley Beal et Jrue Holiday ? Comment même oser penser que ça puisse marcher ? Les deux profils sont si différents. Haynes précise que la demande de Mike Budenholzer n’a pas du tout été bien reçue par l’ancien All-Star des Washington Wizards, qui se voit donc encore comme un scoreur majeur en NBA. Lui aussi est sans doute fans le faux.

Beal a d’ailleurs été un temps rétrogradé sur le banc en cours de saison. Son avenir aux Suns reste indécis, même s’il dispose d’une clause d’intransférabilité.

