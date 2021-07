Chris Paul, les Lakers prêts à tout pour menacer les Suns !

Chris Paul va-t-il animer cette intersaison ? On le sait, le meneur des Phoenix Suns devrait décliner son option à 44,2 millions de dollars. Ainsi, le vétéran de 36 ans va se retrouver sur le marché lors de cette Free Agency.

Cependant, la franchise de l'Arizona semble avoir la maîtrise de ce dossier. En effet, l'ancien des Los Angeles Clippers recherche un contrat de plus de 100 millions de dollars sur 3 ans. Et si les Suns acceptent de lui accorder un tel deal, CP3 n'a aucune raison de quitter le récent finaliste.

Pour autant, il existe deux menaces pour Phoenix : les Los Angeles Lakers et les New York Knicks. Et visiblement, selon les informations du journaliste Marc Stein, les Suns doivent vraiment craindre les Lakers.

Outre le lien entre Paul et LeBron James, la direction des Angelenos se montre déterminée sur ce dossier. Malgré la complexité d'un éventuel mouvement (forcément via un "sign and trade"), les Lakers sont prêts à tout pour le récupérer.

Sur le papier, il s'agit d'une information crédible car Rob Pelinka se trouve à la recherche d'un meneur expérimenté. On parle aussi de Russell Westbrook (Washington Wizards) pour éventuellement épauler James et Anthony Davis. A Chris Paul de trancher...

