Chris Paul, une légende des Knicks veut le voir à New York

Un peu à la surprise générale, Chris Paul se retrouve au centre de nombreuses rumeurs. Initialement, le meneur des Phoenix Suns ne devait pas se retrouver sur le marché cet été. Avec une option à 44,2 millions de dollars, il semblait évident qu'il allait l'activer.

Mais grâce à ses excellentes performances, le vétéran de 36 ans devrait la décliner. L'objectif ? Trouver un contrat lucratif sur plusieurs années. Si les Suns, en course pour remporter le titre NBA, s'imposent comme les grands favoris sur ce dossier, les New York Knicks sont présentés comme de sérieux outsiders.

Et justement, l'une des légendes des Knicks, Earl Monroe, rêve de voir CP3 sous les couleurs new-yorkaises.

"J'adorerais le voir au Garden. Son jeu est fait pour la 33ème rue. J'adorerais voir ça, mais je ne sais pas si cela se produira. A ce stade de sa carrière, il va vers des équipes - sauf OKC - qui peuvent se battre pour le titre.

Je ne sais pas si les Knicks peuvent rivaliser à moins d'obtenir une autre pièce. S'ils recrutent CP3 et une autre pièce, j'adorerais le voir diriger cela. Ils ont un noyau de gars. Ils ont simplement besoin d'un peu plus", a estimé le champion NBA 1973 pour le New York Post.