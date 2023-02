Chris Paul sur les rumeurs de trade : “C’est un business”

Après 17 ans dans la ligue, Chris Paul fait partie des joueurs qui ont le mieux intégré les mécanismes de la NBA. Alors, quand son nom apparaît dans les rumeurs, il s’accroche à la vieille rengaine : les affaires sont les affaires. Le meneur des Phoenix Suns est bien conscient de la dure réalité du marché.

Paul aurait été proposé aux Nets en échange de Kyrie Irving, d’après Chris Haynes du Bleacher Report. Sa franchise l’aurait en effet inclus dans un package comprenant également Jae Crowder et un ou des picks de draft. Ce sont certes les Mavericks ont fini par récupérer Irving. Mais le "Point God", lui, devra continuer sa saison tout en sachant qu’il aurait pu être sacrifié avant la deadline.

"C’est un business. J’ai vu des choses plus folles. La manière dont j’ai appris que j’avais été transféré par Houston… Tu viens juste au travail et tu te comportes en professionnel jour après jour. Personne n’est à l’abri d’un trade", relativise le quintuple meilleur passeur de la ligue.

Cette saison, CP3 affiche des moyennes de 13,8 points et 8,6 passes par match, à 43,5% au tir, dont 38,9% à trois points. Toutes ces statistiques sont inférieures à celles de l’exercice 2020-2021, au terme de laquelle les Suns ont atteint les Finales NBA. Alors qu’il approche de ses 38 ans, le poids du temps pèse clairement sur ses épaules.

"Il faut comprendre que les équipes feront toujours ce qui est le mieux pour elles. C’est pourquoi les joueurs doivent faire de même. Se présenter, faire leur travail et c’est comme ça", résume l’ancien président du syndicat des joueurs. "C’est la NBA, mec. C’est la période de l’année où vous allez entendre toutes sortes de choses. C’est le business", confirme son coéquipier Devin Booker.

Avec l’arrivée de Mat Ishbia à la tête de la franchise, le projet sportif pourrait changer. On s’attendait essentiellement à un transfert de Deandre Ayton. C'est finalement le départ de Chris Paul qui semble de plus en plus probable à terme.

Si c’est l’arrivée du meneur qui a permis à Phoenix de passer un cap, l’équipe nourrit encore de grandes ambitions. Elle ne peut pas se contenter d’une apparition en Finales. Avec un groupe relativement jeune, construit autour de Booker, Ayton, Mikal Bridges et Cameron Johnson, il est naturel que le front office se questionne. Alors, Chris Paul a-t-il toujours sa place dans ce roster ? Réponse attendue à la trade deadline, le 9 février, ou éventuellement à l’intersaison.

