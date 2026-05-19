Les San Antonio Spurs ont frappé très fort en remportant le Game 1 des finales de conférence Ouest sur le parquet du Oklahoma City Thunder après deux prolongations (122-115).

Évidemment, impossible de ne pas commencer par la performance totalement extraterrestre de Victor Wembanyama avec ses 41 points, 24 rebonds et plusieurs actions déjà cultes. Mais réduire cette victoire à un simple exploit individuel serait presque injuste tant San Antonio a donné une leçon collective et tactique au Thunder.

Parce que derrière le spectacle, les Spurs ont surtout réussi quelque chose que très peu d’équipes parviennent à faire contre Oklahoma City : dicter totalement les tirs et le rythme du match.

Le plan anti-Shai a parfaitement fonctionné

La stratégie des Spurs était assez claire : empêcher Shai Gilgeous-Alexander d’attaquer le cercle dans ses zones favorites et le forcer à jouer dans des espaces inconfortables.

Pour cela, San Antonio a constamment gardé un défenseur entre Shai et le panier avant d’envoyer l’aide monstrueuse de Wembanyama derrière. Et forcément, quand le "dernier rideau" mesure 2m24 avec des bras qui semblent couvrir toute la peinture, beaucoup d’attaquants commencent à réfléchir autrement.

Résultat : Shai a terminé à seulement 7 sur 23 au tir avec 24 points et quatre ballons perdus. Des statistiques presque trompeuses tant le MVP en titre a paru perturbé pendant une grande partie de la rencontre.

Le plus impressionnant, c’est surtout la manière dont les Spurs ont accepté certains tirs du Thunder. Oklahoma City a été volontairement poussé vers des shoots extérieurs de Luguentz Dort, Cason Wallace ou d’autres role players moins dangereux balle en main.

Et à part un énorme match d’Alex Caruso, auteur de 31 points et 8 tirs à 3-points, le Thunder n’a jamais vraiment trouvé la bonne réponse offensive.

Comment Alex Caruso a failli déjouer le plan des Spurs

La défense des Spurs change tout

Cette stratégie n’aurait évidemment jamais fonctionné sans les profils défensifs hallucinants dont disposent désormais les Spurs. Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell ou encore Carter Bryant ont constamment gêné les créateurs du Thunder avec leur taille, leur mobilité et leur agressivité.

Le cas Dylan Harper est même fascinant. À seulement 19 ans, le rookie a joué comme un vétéran dans une ambiance de finale de conférence. Ses 24 points, 11 rebonds, 6 passes et surtout 7 interceptions ont complètement changé le visage défensif des Spurs.

San Antonio a d’ailleurs énormément gêné Oklahoma City sur les lignes de passe. Plusieurs séquences ont montré des Spurs capables d’anticiper les kick-outs du Thunder avant même que le ballon ne parte.

Et derrière, Wembanyama a terminé le travail en détruisant mentalement les pénétrations adverses. Même lorsqu’il ne contrait pas, sa seule présence poussait les joueurs du Thunder à modifier leurs tirs ou carrément à renoncer à attaquer le cercle.

Dylan Harper a été immense, les Spurs tiennent bien un crack

Le Thunder déjà obligé de s’adapter

L’un des enseignements majeurs de ce Game 1 concerne aussi la rotation d’OKC. Certains joueurs ont semblé presque "inutiles" dans cette série. Isaiah Hartenstein n’a joué que 12 minutes malgré les deux prolongations, pendant que Luguentz Dort a été largement ignoré offensivement par San Antonio. À l’inverse, Alex Caruso a probablement sauvé le Thunder d’une défaite encore plus lourde grâce à son adresse extérieure exceptionnelle.

Mais globalement, les Spurs ont réussi exactement ce qu’ils voulaient : forcer Oklahoma City à jouer un basket qui ne lui ressemble pas vraiment.

La vraie question maintenant, c’est évidemment la réponse de Mark Daigneault. Parce qu’une chose paraît déjà évidente après ce premier match : San Antonio possède les armes physiques, tactiques et mentales pour transformer cette série en énorme problème pour le Thunder. Et vu le niveau affiché par les jeunes Spurs, ce problème pourrait durer très longtemps...

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