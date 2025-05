Les résultats du dimanche NBA

Thunder @ Nuggets : 92-87

Cavs @ Pacers : 109-129

Cleveland 1-3 Indiana

Le réveil des Cavs n'aura duré qu'un match... Après avoir pris le game 3 et récupéré leurs cadres souffrants, les joueurs de Kenny Atkinson abordaient le match de cette nuit avec ambition. Ils ont été calmés par une immense gifle infligée par les Pacers. Il n'y a eu ni match, ni suspense et Indiana a proposé bien trop d'intensité et d'efficacité dès les premières minutes pour être inquiétés. Le score à la pause ? 80-39...

Les Pacers ont commencé à accélérer après l'expulsion directe (mais aussi totalement abusée) de Bennedict Mathurin après 7 minutes de jeu pour une poussette au thorax sur De'Andre Hunter. Obi Toppin a été particulièrement saignant (20 pts) pour accompagner Pascal Siakam (21 pts) et Myles Turner (20 pts à 4/4 à 3 pts), dans une partie où Tyrese Haliburton (11 pts, 5 asts, 5 rbds) n'a pas eu besoin d'en faire plus que de raison.

Mathurin gets ejected and probably back in the locker room asking himself “how does Draymond Green do it/get away with it?” pic.twitter.com/GrH8NOQj3t — Harrison Sanford (@HarrisonSanford) May 12, 2025

Donovan Mitchell souffre lui de la cheville et est déjà incertain pour le game 5, après n'avoir pu jouer que 20 minutes cette nuit. Darius Garland (21 pts) et Evan Mobley (10 pts, 5 rbds) ont tenu leur place, mais ce dernier est loin du niveau qui lui a permis d'être élu Defensive Player of the Year.

L'écart s'est réduit dans le garbage time, mais le constat est implacable : Cleveland est au bord du gouffre et l'upset est en marche : 95% des équipes qui ont mené 3-1 dans l'histoire des playoffs NBA se sont imposées dans la foulée. Et comme Doc Rivers ne coache pas les Indiana Pacers...

Le boxscore

CQFR : Boston se réveille, Edwards sèche les Warriors

Oklahoma City 2-2 Denver

Jouer en après-midi, 48 heures après un game 3 achevé en prolongation, n'a pas été un cadeau pour le Thunder et les Nuggets. Le game 4, finalement remporté à Denver par OKC pour égaliser à 2-2, a été un petit festival de maladresse et une partie très défensive. Pour une fois dans cette série, le Thunder a su être clutch et finir correctement une rencontre serrée.

Après avoir dilapidé 15 points d'écart, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont finalement renversé les Nuggets dans le 4e quart-temps, notamment grâce aux 9 points (sur 25 en tout) du Canadien. Menés de 8 points en début de 4e QT, les hommes de Mark Daigneault se sont appuyés sur leurs remplaçants, notamment Cason Wallace et Aaron Wiggins, pour passer un 11-0 cinglant qui les a mis en position de force avant le money time.

En difficulté dans le game 3, Nikola Jokic a un peu surnagé mais reste en dedans par rapport à ses standards. Le Serbe (27 pts, 13 rbds) n'a délivré que 3 passes décisives, ce qui fait qu'il a commis plus de pertes de balle qu'il n'a donné d'assists depuis le début de la série (22 contre 23). Le fait que Denver ait shooté à 31% en manquant 34 tirs à 3 points y est peut-être pour quelque chose...

C'est donc reparti pour un tour dans l'Oklahoma, où le Thunder essaiera, pour la première fois, de prendre le contrôle des opérations pour assumer son statut de n°1 de la ligue en saison régulière.

Le boxscore