Devin Booker a comme un doute sur la faute de Lu Dort…

Touché sur une faute de Lu Dort, l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker a des doutes sur l'intentionnalité du geste du Canadien.

Lors de la défaite contre l'Oklahoma City Thunder (109-121), l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker a été touché à la cheville. Dans le troisième quart-temps, il a tenté de se démarquer, mais a été victime d'un contact avec Lu Dort.

Blessé, le joueur de 29 ans a dû quitter le parquet, mais a tout de même repris sa place. Pour autant, le geste du Canadien, qui n'a pas été sanctionné, fait parler. Excellent défenseur, Dort a écorné son image ces derniers mois avec quelques gestes litigieux.

Et en conférence de presse, Booker a clairement douté de l'intentionnalité de l'action de son adversaire...

"Ma cheville ? Ça va. Personnellement, je ne sais pas si c'était intentionnel ou non. J'ai vu qu'il avait légèrement tendu sa jambe sur l'action. Et ensuite, il a levé la main pour signaler qu'il s'agissait d'une faute.

Je ne veux pas en faire toute une histoire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce ne sera probablement pas la dernière. Alors il faut juste faire avec", a temporisé Devin Booker.

Effectivement, sur l'action, Lu Dort lève la main pour assumer sa faute. Mais les arbitres n'ont pas bronché. Et Devin Booker semble donc lui accorder le bénéfice du doute.

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