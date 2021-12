Domantas Sabonis aurait demandé à quitter les Pacers

Il y a quelques jours, une rumeur sérieuse évoquait le projet des Indiana Pacers de procéder à un important lifting. On parlait ainsi de trades impliquant au moins deux joueurs, parmi lesquels Caris LeVert, Myles Turner et Domantas Sabonis. Sabonis, seul All-Star de l'équipe, semble vouloir prendre les devants.

Selon Matt Moore de Action Network, l'international lituanien veut quitter Indianapolis pour "changer de décor" après plus de quatre saisons au sein de l'équipe désormais coachée par Rick Carlisle. Sabonis, qui tourne encore à 18.5 points, 11.9 rebonds et 4.1 passes, serait ainsi la pierre angulaire d'un blockbuster trade.

Ca va péter chez les Pacers : Sabonis, Turner et LeVert bientôt tradés ?

On pense évidemment à Ben Simmons, dont on sait qu'il est suivi par les Pacers depuis le début de la saga autour de son cas. Si Caris LeVert n'a lui pas évoqué ces rumeurs ou sa situation personnelle, Myles Turner a déclaré il y a quelques jours que, même s'il n'avait pas spécialement envie de partir, la manière dont il était utilisée et son rôle ne lui convenaient pas.

Domantas Sabonis, 25 ans, a été All-Star ces deux dernières saisons. Il est possible que des rumeurs surgissent également du côté de Portland, où on sait que Jusuf Nurkic, notamment, est sur le trading block. Sabonis est né à Portland et a fait sa face à Gonzaga, à 500 km de Rip City.