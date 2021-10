Les résultats de la nuit en présaison NBA

Pacers @ Knicks : 104-125

Cavs @ Bulls : 95-131

Wizards @ Rockets : 119-125

Bucks @ Grizzlies : 77-87

- Ja Morant avait du feu dans les jambes ! Visiblement impatient de retrouver les parquets NBA, le meneur des Memphis Grizzlies a fait le show contre les Milwaukee Bucks (87-77). En l'espace de 24 minutes, le jeune talent a réalisé une véritable démonstration : 27 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

En face, les champions NBA en titre, sans Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday ou encore Khris Middleton, n'ont jamais réussi à trouver une solution pour le stopper. Et pourtant, le show Morant va être stoppé... par une alarme incendie.

Il s'agissait d'une fausse alerte, mais le match, avec l'évacuation des fans, a été logiquement interrompu avant la fin du troisième quart-temps. En tout cas, Morant annonce déjà la couleur...

JA WITH AUTHORITY 🔨

- Premier match pour Evan Fournier avec les New York Knicks, et première victoire ! Avec une performance collective de qualité, les hommes de Tom Thibodeau ont logiquement dominé les Indiana Pacers (125-104).

Avec 7 joueurs à 10 points ou plus, les Knicks ont affiché une belle force collective, avec notamment un Julius Randle proche d'un double-double (20 points et 9 rebonds). De son côté, le Français a eu une adresse mitigée (3/8 aux tirs). Mais il a tout de même réussi à avoir un impact : 12 points et 4 rebonds (différentiel de +19).

Dans un Madison Square Garden déjà bouillant, les Pacers n'ont pas affiché une grande résistance pour les débuts de Rick Carlisle sur le banc.

- Des premiers pas également réussis pour les Chicago Bulls. Après une intersaison très intéressante, la franchise de l'Illinois s'est imposée largement face aux Cleveland Cavaliers (131-95). Très rapidement, il n'y a plus eu de match entre les deux formations, avec une large avance pour les Bulls.

Dans ce contexte, Zach LaVine (25 points) s'est fait plaisir ! Tout comme Alex Caruso, auteur d'un double-double en sortie de banc avec 10 points et 10 passes décisives. A 5/14 aux tirs, DeMar DeRozan (14 points) a semblé un peu rouillé, mais a pris ses responsabilités en attaque.

De son côté, Lonzo Ball, également peu adroit (3/8 aux tirs), a apporté sa polyvalence : 8 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 3 interception et 2 contres en 26 minutes. Un bon début pour Chicago.

- Si les arrivées de DeRozan et Ball ont beaucoup fait parler à Chicago, les Bulls se frottent aussi les mains de pouvoir compter sur Caruso. Véritable chouchou des Los Angeles Lakers ces dernières années, le meneur a déjà fait son show pour sa première sortie sous les couleurs des Bulls. Un régal et une chance pour cette équipe !

Caruso sets up DeRozan for the flush 😤

- Enfin, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur les Washington Wizards (125-119). Dans le seul match accroché de la nuit, les Texans ont réussi à renverser la situation au cours de la seconde période. Avec 25 points, Kevin Porter Jr s'impose comme le grand artisan de ce succès.

Déjà bien chaud, il a formé un duo intéressant avec Jalen Green (12 points). Et pourtant, le #2 pick de la dernière Draft a affiché de la maladresse. Notamment dans ses tirs : 4/14 (dont un 0/6 à longue distance). Mais avec les deux jeunes talents, les Texans jouent sur un gros tempo et peuvent faire très mal offensivement.

En face, Bradley Beal n'a pas forcé, mais a déjà affiché une belle forme : 18 points en 21 points. A noter les débuts plutôt intéressants de Spencer Dinwiddie (14 points, 5 passes décisives), alors que les anciens des Lakers, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell ont eu du mal à régler la mire : 20 points à 5/17 aux tirs.

