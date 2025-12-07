Jalen Johnson, le projet des Hawks doit-il changer ?

On dit que les absents ont toujours tort. En NBA, il arrive surtout que les présents en profitent pour avoir raison. Et parfois, les deux maximes se confirment en une seule situation. Aujourd'hui, les Atlanta Hawks se retrouvent potentiellement à un tournant avec Jalen Johnson.

A 23 ans, l'ailier prend une nouvelle dimension. Déjà très intéressant sur les premières semaines de la saison 2024-2025, il avait été coupé dans son élan par une blessure à l'épaule. Cette fois-ci, il a profité de l'absence de Trae Young, touché au genou, pour prendre les commandes du jeu des Hawks.

Et son impact est tout simplement bluffant. Une explosion suffisante pour basculer les plans de la franchise de Géorgie ?

Second triple-double consécutif pour Jalen Johnson

En 24 heures, JJ a compilé deux triple-doubles. Le premier (21 points, 18 rebonds, 16 passes décisives) n’a pas suffi contre les Denver Nuggets (133-134), le second (30-12-12) a guidé Atlanta vers la victoire face aux Washington Wizards (131-116).

Johnson est devenu le second joueur de l'histoire des Hawks à rendre deux triple-doubles en back-to-back après Bob Sura en avril 2004. Sur cette saison en NBA, il est d'ailleurs le seul à avoir accompli cette performance.

"Hier, c'était cool, mais ce soir était plus important parce que nous avons remporté la victoire. Je pense que c'est ce qui rend ce triple-double encore plus beau. Mais c'était surtout un excellent travail d'équipe. Comme je l'ai déjà dit, c'est simplement le résultat des tirs réussis par mes coéquipiers et du fait que tout le monde m'a facilité la tâche pendant le match", a-t-il humblement commenté.

Si sa mentalité collective est tout à son honneur, sa progression ne semble pas liée aux performances de ses coéquipiers. L'effet est même plutôt inverse. C'est bel et bien Johnson qui rend Atlanta plus fort. Sur cet exercice, ses statistiques ont explosé : 23,4 points, 10,5 rebonds et 7,9 passes décisives de moyenne. Le tout à 53,4% aux tirs, dont 40,4% à trois points.

Sur les cinq derniers matches, il donne même le sentiment d'avoir passé un nouveau cap : 30 points, 13,8 rebonds et 10,8 passes décisives de moyenne. A 50% aux tirs, dont 43,8% à trois points.

"C’est le reflet du travail considérable accompli par un joueur dont nous avons vraiment besoin pour créer nos actions. Les triple-doubles, tout comme les statistiques, sont superbes. Mais il veut gagner et il y a plus que cela. Il peut continuer à devenir plus efficace, car c'est ce dont nous avons besoin", a insisté son coach Quin Snyder.

Et c'est peut-être le plus effrayant : Jalen Johnson semble effectivement avoir une belle marge de progression.

Trae Young, une situation complexe...

Cependant, une question devient inévitable : l'ancien de Duke peut-il exprimer tout son potentiel en étant associé à Trae Young ? Sur le papier, la complémentarité existe. Et ce tandem a d'ailleurs fonctionné sur certaines périodes. Le gros point noir ? Les blessures ont empêché ce duo d'avoir de la continuité.

Pour autant, Johnson, avec ses prestations, donne le sentiment d'être prêt à s'affirmer comme un numéro 1. Un statut attribué à Young depuis plusieurs années aux Hawks. Attention, le meneur n'a pas volé ce rôle.

Même si Atlanta a du mal à confirmer, il faut se souvenir que Young a porté cette équipe jusqu'aux finales de la Conférence Est en 2021. Par contre, depuis, la franchise a régressé. Deux éliminations au premier tour puis deux échecs en Play-in. Est-il le seul responsable ? Non. Est-il une partie du problème ? Forcément.

On peut donc se demander si le projet autour de Young n'a pas atteint son plafond. Un autre élément doit aussi être pris en compte : la situation contractuelle du joueur de 27 ans. Pour la saison 2026-2027, le #5 pick de la Draft NBA 2018 dispose d'une "player option" à 48,9 millions de dollars.

Une option qu'il devrait décliner. Actuellement, il est éligible à une prolongation à 229 millions de dollars sur 4 ans à Atlanta. Un contrat que les dirigeants des Hawks ne semblent pas enclins à lui donner. Et cette situation, qui suscite des tensions, pourrait donc entraîner son départ libre au terme de cet exercice.

Les Hawks vraiment meilleurs autour de JJ ?

En ajoutant Jalen Johnson à cette équation, Atlanta pourrait être tenté de réaliser un choix fort : trader Trae Young. Il faudra bien évidemment trouver un package digne de ce nom. Mais l'échantillon récent avec JJ peut donner l'envie aux Hawks de croire à une reconstruction rapide et viable autour de lui.

Encore une fois, la période est très courte pour être réellement significative, mais les bilans peuvent impacter la réflexion de la direction.

Les Hawks avec Young : 2-3

Les Hawks avec Johnson et sans Young : 11-7

Est-ce que les Hawks iront forcément plus haut avec Jalen Johnson ? Répondre à cette question, avec certitude, semble impossible. Par contre, son explosion offre une nouvelle perspective à Atlanta. Celle de potentiellement changer de projet sans repartir de zéro.

Au fond, les Hawks n’ont peut-être plus le luxe d’attendre pour avancer. Jalen Johnson est déjà là. Et parfois, dans le sport comme ailleurs, c’est l'instant présent qui finit par dicter la vérité.

