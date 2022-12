James Harden pourrait commencer à enchaîner les contrats courts

Depuis un moment, James Harden est d’humeur changeante. Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers… l’ancien MVP a enchaîné les équipes en deux ans. Cette tendance pourrait se refléter dans ses préférences contractuelles.

Il y a quelques jours, Adrian Wojnarowski d’ESPN a révélé que l’arrière envisagerait de revenir aux Rockets pendant la prochaine free agency. La nouvelle étonne compte tenu de son départ fracassant en janvier 2021. En conférence de presse, l’ex-Texan n’a toutefois pas réellement démenti cette rumeur pour autant.

Cet été, le coéquipier de Joel Embiid aux Sixers a fait une croix sur 14 millions de dollars pour re-signer à Philadelphie. Au-delà de permettre aux Sixers de recruter de meilleurs joueurs, ce nouveau deal lui offre plus de contrôle sur son avenir sportif. James Harden dispose en effet d’une player option de 35,6 millions de dollars qu’il pourra refuser pour devenir agent libre et rejoindre la destination de son choix.

Ainsi, l’athlète de 33 ans pourrait continuer de signer des contrats à court terme pour conserver la même flexibilité. C’est en tout cas ce qu’entend Zach Lowe d’ESPN à travers la ligue. Ce mode de fonctionnement, avec des engagements d’un an avec option, lui permettrait alors de changer de franchise autant qu’il le souhaite jusqu’à la fin de sa carrière.

Pour le moment, James Harden reste concentré sur sa saison avec les Sixers. Avec un bilan de 20-13, l’équipe se classe en 5e position de la Conférence Est. Les Wizards viennent d’ailleurs tout juste de mettre un terme à leur série de huit victoires, très rassurante après un début d’exercice difficile.

Le barbu, lui, affiche des moyennes de 22 points, 11,2 passes et 6,5 rebonds sur ses 17 matches depuis la reprise. Sur des standards solides, il tourne également à 43,2% au tir et 36,4% à trois points. S’il n’est plus le All-Star indiscutable qu’il était avant, il reste cependant un extérieur de premier plan à l’Est.

