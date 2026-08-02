Jeremy Sochan va tenter de se relancer aux Blazers

Après une saison compliquée entre les Spurs et les Knicks, mais conclue par un titre de champion NBA, Jeremy Sochan tentera de rebondir aux Portland Trail Blazers.

Malgré un temps de jeu qui s'est effondré cette saison, l'aventure NBA continue pour Jeremy Sochan. Près de deux mois après avoir soulevé le trophée Larry O'Brien avec les New York Knicks, l'ailier s'est engagé du côté des Portland Trail Blazers.

Selon Shams Charania d'ESPN, l'ancien coéquipier de Victor Wembanyama a accepté un contrat d'un an à Portland. Un contrat qui, d'après Sean Highkin du Rose Garden Report, ne serait toutefois pas garanti. Sochan devra donc batailler pour s'offrir une place dans l'effectif au training camp.

Neuvième choix de la draft 2022, l'ailier voit sa carrière glisser sur la mauvaise pente. Alors qu'il semblait promis à un rôle durable à San Antonio il y a quelques années, il n'a jamais confirmé les attentes. Sorti de la rotation des Spurs cette saison puis coupé pour retrouver du temps de jeu ailleurs, il avait été récupéré dans la foulée par les Knicks. Une bague au bout, mais une présence quasi anecdotique avec 20 points en 26 minutes sur l'ensemble de la campagne de playoffs new-yorkaise.

Pour Jeremy Sochan, qui tournait à 3,6 points et 2,4 rebonds en 10,7 minutes cette saison, l'objectif est avant tout de retrouver du temps de jeu. À Portland, qui a envoyé Jerami Grant et Kris Murray à Memphis en échange de Ja Morant, il tient peut-être là sa chance.

Les Blazers peuvent-ils vraiment quitter Portland ?