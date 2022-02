Joel Embiid voulait récupérer une autre star que James Harden

Lors de la deadline des trades, les Philadelphia Sixers ont trouvé un accord avec les Brooklyn Nets avec le trade concernant notamment James Harden et Ben Simmons. Ravi d'accueillir l'arrière, Joel Embiid a pourtant longtemps eu une autre idée en tête.

Contrairement à son patron Daryl Morey, le Camerounais s'imaginait former un duo plus complémentaire avec une autre star. En effet, d'après les informations du journaliste de The Ringer Bill Simmons, le pivot des 76ers militait pour une arrivée de Bradley Beal !

En fin de contrat au terme de la saison, l'arrière des Washington Wizards incarnait une cible crédible pour Philadelphie. Cependant, la franchise de DC n'a jamais donné l'impression de véritablement ouvrir la porte à son départ.

Surtout que de son côté, le natif de Saint-Louis, malgré quelques incertitudes, semble prêt à rempiler à Washington pour un contrat XXL. Mais Joel Embiid, malgré son insistance sur ce dossier, n'a pas réussi à convaincre ses dirigeants.

Depuis plusieurs mois, Morey rêvait ouvertement de récupérer Harden et a donc donné sa priorité absolue cette piste. Un choix finalement payant avec cet échange avec les Nets. Reste à savoir désormais si cette décision va payer sur le plan sportif.

Joel Embiid est passé près de tout arrêter au début de sa carrière