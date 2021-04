Pas d’eau, pas de nourriture, pas de problèmes : Quand Kyrie Irving domine CP3 et les Suns en plein Ramadan

Kyrie Irving s’est converti à l’Islam récemment. Et, en ce mois saint pour les musulmans, il pratique donc le Ramadan tout en continuant à jouer des matches au plus haut niveau. Comme celui d’hier soir, un choc entre les Brooklyn Nets et les Phoenix Suns programmé à 13h30 par la ligue. Pile à l’heure du repas. Sauf que le meneur new-yorkais n’avait donc rien bu et rien mangé depuis le levé du soleil.

Et bien ça ne l’a pas empêché de faire des merveilles sur le parquet. Il a inscrit 34 points à 10 sur 19 aux tirs, avec 5 sur 7 derrière la ligne à trois-points, en plus de ses 6 rebonds et 12 passes décisives. Il a même dominé Chris Paul ! Une performance plus que solide pour contribuer à la victoire de son équipe (128-119). C’est fort.

« Je fais le Ramadan comme bon nombre de mes frères et sœurs musulmans », confiait Kyrie Irving après le succès contre les Boston Celtics ce weekend. « C’est un ajustement pour moi, c’est tout ce que je peux dire. Je suis heureux de faire partie de la communauté et de faire ce qui est juste. Le jeûne en fait partie. »

Kyrie Irving n’est évidemment pas le premier joueur NBA à faire le Ramadan. Il n'est même pas le seul actuellement. Enes Kanter est aussi musulman, tout comme Cedi Osman, etc. Et d’autres se sont illustrés en cette période particulière avant lui. Hakeem Olajuwon, par exemple, baladait les meilleurs pivots de la ligue, le tout sans boire et sans manger, dans les années 90. Et à l’époque, les franchises toléraient nettement moins bien cette pratique pieuse. « The Dream » a continué et il a ouvert la voie à des joueurs comme « Uncle Drew. »

Hakeem Olajuwon était phénoménal, même en plein Ramadan